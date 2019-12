17 दिसंबर से राजस्थान में होगी विशेष अभियान की शुरुआत, अगर आपको भी लेना हैं फायदा तो पढ़ ले ये खबर

Healthy Rajasthan campaign : जयपुर-स्वास्थ्य समस्याओं और उनके निदान के लिए राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर ( One year of Rajasthan government 17 दिसम्बर से राज्यव्यापी निरोगी राजस्थान अभियान चलाया जाएगा। ( Health News In Hindi ) इस अभियान के तहत सरकार का जनसंख्या नियंत्रण, जेरियेट्रिक सेंटर, महिला स्वास्थ्य, किशोरी स्वास्थ्य, मौसमी बीमारियों की रोकथाम, टीकाकरण, व्यसन रोग और मिलावट की रोकथाम पर विशेष फोकस रहेगा ।