जयपुर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, निकाय चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा

Rajasthan Civic Body Elections: राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष शुक्रवार को जयपुर पहुंचे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचने पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उनका आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया। बीएल संतोष के जयपुर दौरे को निकाय चुनाव से पहले पार्टी के संगठनात्मक और चुनावी प्रबंधन की समीक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।

नगरीय निकाय चुनाव को बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से एक तरह के 'सेमीफाइनल' के तौर पर देख रही है।