Rain Alert : राजस्थान में फिर सक्रिय हुआ मानसून, 4-5 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट; कालीसिंध-छापी बांध के खोले गेट

मौसम विभाग के अनुसार 4 सितंबर को भरतपुर, जयपुर, अजमेर और कोटा संभाग के साथ शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। वहीं कोटा संभाग के कुछ जिलों में कहीं-कहीं भारी से अतिभारी बारिश होने की संभावना है। 5 सितंबर को भरतपुर और कोटा संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान एक-दो स्थानों पर अतिभारी बारिश भी हो सकती है। जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों के अलावा बीकानेर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं।