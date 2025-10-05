IMD Alert : राजस्थान में यहां तूफानी बारिश के साथ गिरे ओले, 6 अक्टूबर को 29 जिलों में अलर्ट जारी, रहें सावधान

बारां जिले में कई स्थानों पर बारिश हुई, जिससे खेतों में कटी पड़ी फसलें भीग गईं। दोपहर बाद शहर में करीब दस मिनट तक तेज बारिश हुई, जिससे सड़कों पर पानी बह निकला। कृषि मंडियों में सूखने के लिए रखी गई मक्का भीगने से किसानों को नुकसान हुआ। बूंदी शहर में दोपहर साढ़े तीन बजे बूंदाबांदी हुई। वहीं कापरेन और बरूंधन में शाम करीब पांच बजे के आसपास तेज बारिश हुई। झालावाड़ शहर समेत अन्य क्षेत्रों में बारिश हुई। रटलाई कस्बे और आसपास के क्षेत्रों में शाम चार बजे के बाद हुई तेज बारिश से खेतों में पानी भर गया। फसलें पानी में डूब गईं।