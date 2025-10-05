IMD Alert : राजस्थान में यहां तूफानी बारिश के साथ गिरे ओले, 6 अक्टूबर को 29 जिलों में अलर्ट जारी, रहें सावधान

फोटो पत्रिका
जयपुर। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर शुरू हो गया। प्रदेश के कई जिलों में आंधी-बारिश का दौर चला। श्रीगंगानगर में रविवार दोपहर तूफानी बारिश के साथ ओले गिरे। वहीं हनुमानगढ़ में तेज बारिश हुई। इस दौरान आंधी चलने से फसलों को नुकसान हुआ। इसके अलावा झालावाड़ के इलाकों में तेज बारिश हुई।
मौसम विभाग ने सोमवार को जयपुर समेत 9 जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केद्र के अनुसार उत्तर भारत पर एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टरबेंस और बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के असर से राजस्थान के अलग-अलग जिलों में बारिश हो रही है।
मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टरबेंस और बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम का असर अगले दो दिन रहेगा। 9 अक्टूबर से प्रदेश में मौसम साफ होने लगेगा और अगले एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने की संभावना है।
मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार (6 अक्टूबर) को अलवर, जयपुर, झुंझुनूं, खैरथल-तिजारा, कोटपुतली-बहरोड़, सीकर, बीकानेर, चूरू, डीडवाना-कुचामन, हनुमानगढ़, नागौर और श्रीगंगानगर में बारिश के साथ ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, दौसा, डीग, धौलपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, राजसमंद, सलूम्बर, सवाईमाधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, जालोर, जोधपुर, पाली और फलोदी में येलो अलर्ट जारी किया है।
श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ जिलों में रविवार को कई स्थानों पर तूफानी बारिश तो कहीं हल्की बारिश के साथ ओले गिरे हैं। मौसम में सुबह छह बजे के आसपास अचानक बदलाव आया। तेज हवा के साथ आसमान पर काली घटाएं छा गई। श्रीगंगानगर जिले की सूरतगढ़ तहसील के गांव सिद्धूवाला व इसके आसपास बारिश के साथ ओले गिरे। वहीं हनुमानगढ़ जिले के गांव फेफाना के आसपास तूफानी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। इस जिले के गांव टिब्बी व डबली राठान से भी बारिश के समाचार मिले हैं।
हनुमानगढ़ टाउन के निकटवर्ती ग्राम मोहनमगरिया और आसपास के गांवों में तूफानी बारिश, ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान होने की सूचना है। पूर्व सरपंच इंद्रजीत शर्मा ने नुकसान की एवज में सरकार से मुआवजा देने की मांग की है।कृषि विभाग के सहायक निदेशक बलकरण सिंह के अनुसार बरसात से कपास की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।
हाड़ौती अंचल में कई इलाकों में बेमौसम झमाझम बारिश हुई। तेज बारिश से खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। धान, सोयाबीन और अन्य खरीफ फसलें आड़ी पड़ गईं। किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। वहीं, बारिश से मौसम में ठंडक घुल गई और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली।
कोटा शहर में करीब 3 बजे बादल घिर आए और एक घंटे तक तेज बारिश हुई। रामगंजमंडी, जुल्मी व आसपास के गांवों में करीब एक घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। पीपल्दा कस्बे में शाम छह बजे गर्जना के साथ आधे घंटे तक तेज बारिश हुई। सुकेत में करीब तीन घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई, जिससे कई हिस्सों में पानी भर गया। खातौली सहित आसपास के इलाकों में भी शाम को तेज बरसात हुई।
बारां जिले में कई स्थानों पर बारिश हुई, जिससे खेतों में कटी पड़ी फसलें भीग गईं। दोपहर बाद शहर में करीब दस मिनट तक तेज बारिश हुई, जिससे सड़कों पर पानी बह निकला। कृषि मंडियों में सूखने के लिए रखी गई मक्का भीगने से किसानों को नुकसान हुआ। बूंदी शहर में दोपहर साढ़े तीन बजे बूंदाबांदी हुई। वहीं कापरेन और बरूंधन में शाम करीब पांच बजे के आसपास तेज बारिश हुई। झालावाड़ शहर समेत अन्य क्षेत्रों में बारिश हुई। रटलाई कस्बे और आसपास के क्षेत्रों में शाम चार बजे के बाद हुई तेज बारिश से खेतों में पानी भर गया। फसलें पानी में डूब गईं।
