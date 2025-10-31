राजस्थान में बेमौसम बारिश बनी आफत, खरीफ फसल 50 प्रतिशत तक खराब; इन जिलों में भारी नुकसान

पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में प्रदेशभर में बारिश हुई। कई जिलों में भारी बारिश के चलते खेतों में पानी भर गया। ऐसे में सोयाबीन, ग्वार, मूंग, मोठ, बाजरा और मूंगफली जैसी फसलों को काफी नुकसान हुआ है। बारिश के चलते नई फसलें बर्बाद हो गई।