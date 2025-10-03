Heavy Rain 3 Octomber: पूरे राजस्थान में अगले 3 घंटे में एक साथ आया बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी

जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर से मौसम ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। आज यानी तीन अक्टूबर को लगभग पूरे राजस्थान में बादल सक्रिय हो गए हैं। अगले तीन घंटे में हल्की से मध्यम से कहीं-कहीं तेज बारिश की संभावना जताई गई है।

इनमें चार जिलों में तो तेज बारिश आ सकती है।

मौसम विभाग ने आज दोपहर तीन बजे अलर्ट जारी किया है कि अगले तीन घंटे में सीकर, नागौर, भीलवाड़ा, जोधपुर, पाली व अजमेर जिलों में भारी बारिश की संभावना है।

इसके अलावा राज्य के शेष जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की चेतावनी जारी की है।