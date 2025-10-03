Patrika LogoSwitch to English

Heavy Rain 3 Octomber: पूरे राजस्थान में अगले 3 घंटे में एक साथ आया बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी

Rain Alert in Rajasthan: मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश की गतिविधियां 3-4 अक्टूबर को जोधपुर,उदयपुर,अजमेर,कोटा व जयपुर संभाग के कुछ भागों में दर्ज होने की संभावना है7राज्य में नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 5-6 अक्टूबर को भारी बारिश का अलर्ट रहेगा।

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Oct 03, 2025

heavy rain in jaipur

प्रतीकात्मक तस्वीर

जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर से मौसम ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। आज यानी तीन अक्टूबर को लगभग पूरे राजस्थान में बादल सक्रिय हो गए हैं। अगले तीन घंटे में हल्की से मध्यम से कहीं-कहीं तेज बारिश की संभावना जताई गई है।
इनमें चार जिलों में तो तेज बारिश आ सकती है।
मौसम विभाग ने आज दोपहर तीन बजे अलर्ट जारी किया है कि अगले तीन घंटे में सीकर, नागौर, भीलवाड़ा, जोधपुर, पाली व अजमेर जिलों में भारी बारिश की संभावना है।
इसके अलावा राज्य के शेष जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की चेतावनी जारी की है।

अलर्ट रहें 5-6 अक्टूबर को फिर आएगी भारी बारिश


मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश की गतिविधियां 3-4 अक्टूबर को जोधपुर,उदयपुर,अजमेर,कोटा व जयपुर संभाग के कुछ भागों में दर्ज होने की संभावना है7राज्य में नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 5-6 अक्टूबर को भारी बारिश का अलर्ट रहेगा।

Updated on:

03 Oct 2025 03:45 pm

Published on:

03 Oct 2025 03:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Heavy Rain 3 Octomber: पूरे राजस्थान में अगले 3 घंटे में एक साथ आया बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी

