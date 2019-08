राजधानी समेत कई जिलों में भारी बारिश, बीकानेर में टूटी सूरसागर की दीवार, अजमेर में बहा युवक

Latest rain news in Rajasthan : राजस्थान में एक बार फिर झमाझम बारिश ( Heavy Rain in Rajasthan ) का दौर शुरू हो गया है। राजधानी समेत कई जिलों में तो बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाया। मूसलाधार बारिश से जहां अजमेर जिले ( heavy rain in ajmer ) में नदी-नाले उफान पर आ गए और तेज भाव पानी में एक व्यक्ति बह गया। वहीं, बारिश का प्रकोप पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर जिले ( Heavy Rain in Bikaner ) में भी देखा गया।