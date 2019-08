गुजरात सहित चार राज्यों में आतंकी हमले का अलर्ट, प्रदेश की सीमाओं पर बढ़ाई चौकसी

High Alert of Terrorist Attack: खुफिया एजेंसियों को गुजरात सहित चार राज्यों में आतंकी हमले ( High Alert of Terrorist Attack ) का इनपुट मिला है। इसके बाद गुजरात की सीमाएं सील ( High Security in Rajasthan ) कर दी गई हैं...