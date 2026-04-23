Rajasthan Refinery Fire: रिफाइनरी में आग से सीडीयू यूनिट पर मंडराया खतरा, 8,000 करोड़ का हो सकता था नुकसान

विशेषज्ञों ने बताया कि दुनिया की कई बड़ी रिफाइनरियों में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। मेक्सिको की डॉस बोकास रिफाइनरी और कुवैत की अल-जौर रिफाइनरी में सीडीयू में आग लगने के बाद कई महीनों तक काम प्रभावित रहा था। अब जांच से यह साफ होगा कि बालोतरा की पचपदरा रिफाइनरी कितना नुकसान हुआ है, मरम्मत पर कितना खर्च आएगा और परियोजना की समय-सीमा पर इसका कितना असर पड़ेगा।