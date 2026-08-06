कांटों के बीच शिकार की ताक में शिकराह

फोटो स्टोरी

राजमहल. बाज की छोटी प्रजाति के रूप में पहचाना जाने वाला शिकराह पक्षी बुधवार सुबह कांटेदार झाड़ियों के बीच शिकार की तलाश में सतर्क मुद्रा में नजर आया। अपनी तेज नजर, फुर्ती और सटीक शिकार क्षमता के लिए प्रसिद्ध यह पक्षी ऊंचाई से शिकार पर नजर रखता है और मौका मिलते ही पलक झपकते ही उसे अपने कब्जे में कर लेता है। प्रकृति के बीच इसकी शिकार की यह अनोखी अदा आकर्षण का केंद्र बनी रही।



कैप्शन: आरएम 0608 सीए व सीबी — राजमहल. कांटेदार झाड़ियों के बीच शिकार की ताक लगाए बैठा शिकराह पक्षी।