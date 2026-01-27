27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

मन में हलचल तो ग्रैटीट्यूड ट्री पर लिखकर बांधेंगे कर्मचारी, दफ्तर में होंगी खुशियों की जड़े मजबूत

जयपुर। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने औपचारिक कार्यक्रमों से अलग हटकर एक मानवीय और संवेदनशील पहल की शुरुआत की है। स्वास्थ्य भवन परिसर में ‘ग्रैटीट्यूडट्री’ की स्थापना कर यह संदेश दिया गया कि स्वस्थ समाज की नींव केवल नीतियों और योजनाओं से नहीं, बल्कि सकारात्मक सोच और मानसिक [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Vikas Jain

Jan 27, 2026

जयपुर। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने औपचारिक कार्यक्रमों से अलग हटकर एक मानवीय और संवेदनशील पहल की शुरुआत की है। स्वास्थ्य भवन परिसर में ‘ग्रैटीट्यूडट्री’ की स्थापना कर यह संदेश दिया गया कि स्वस्थ समाज की नींव केवल नीतियों और योजनाओं से नहीं, बल्कि सकारात्मक सोच और मानसिक संतुलन से भी मजबूत होती है। स्वास्थ्य भवन से शुरूआत के बाद प्रदेश के अन्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यालयों में भी ग्रैटीट्यूड ट्री की अवधारणा को अपनाया जाएगा।

इस पहल का शुभारंभ गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रविप्रकाश शर्मा, निदेशक आरसीएच डॉ. मधु रतेश्वर और निदेशक एड्स डॉ. सुशील परमार ने किया। ग्रैटीट्यूड ट्री को कार्यालय परिसर में ऐसे स्थान पर लगाया गया है, जहां कर्मचारी अपने अनुभव, आभार और सकारात्मक विचार साझा कर सकें। इस ट्री का मूल उद्देश्य स्वास्थ्य कर्मियों को यह याद दिलाना है कि कृतज्ञता का भाव केवल व्यक्तिगत जीवन ही नहीं, बल्कि कार्यस्थल के वातावरण को भी बेहतर बनाता है। व्यस्त दिनचर्या, काम का दबाव और जिम्मेदारियों के बीच यह पहल कर्मचारियों को क्षणभर ठहरकर सोचने, महसूस करने और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ने का अवसर देती है।

----

कृतज्ञता एक अत्यंत प्रभावी भाव है, जो व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करता है। इससे सहयोगात्मक माहौल बनता है, आपसी संवाद बेहतर होता है और कार्यशैली में सकारात्मक बदलाव आता है। जब कर्मचारी मानसिक रूप से संतुलित और प्रसन्न होते हैं, तो उनकी कार्यकुशलता और कार्यक्षमता स्वतः बढ़ती है।

डॉ. रविप्रकाश शर्मा, निदेशक जनस्वास्थ्य

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Jan 2026 07:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / मन में हलचल तो ग्रैटीट्यूड ट्री पर लिखकर बांधेंगे कर्मचारी, दफ्तर में होंगी खुशियों की जड़े मजबूत

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बाड़ा पदमपुरा में पंचकल्याणक महोत्सव 18 से: पद्म प्रभु को वंदन कर विशाल पंडाल का निर्माण कार्य शुरू

जयपुर

नेहरू बाजार में बरामदा बनाने का काम शुरू, 15 लाख होंगे खर्च

जयपुर

इंडिया एनर्जी वीक: बोले पीएम मोदी- भारत रिफॉर्मस एक्सप्रेस पर सवार, अब एनर्जी सिक्योरिटी से आगे ‘एनर्जी इंडिपेंडेंस’ के मिशन पर

जयपुर

जयपुर शहर को गंदा करने वालों की खैर नहीं, 71 हजार लगाया जुर्माना

Nagar Nigam jaipur
जयपुर

जेडीए की बड़ी कार्रवाई: 9.5 बीघा भूमि पर बनी दो अवैध कॉलोनियां ध्वस्त

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.