मन में हलचल तो ग्रैटीट्यूड ट्री पर लिखकर बांधेंगे कर्मचारी, दफ्तर में होंगी खुशियों की जड़े मजबूत

इस पहल का शुभारंभ गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रविप्रकाश शर्मा, निदेशक आरसीएच डॉ. मधु रतेश्वर और निदेशक एड्स डॉ. सुशील परमार ने किया। ग्रैटीट्यूड ट्री को कार्यालय परिसर में ऐसे स्थान पर लगाया गया है, जहां कर्मचारी अपने अनुभव, आभार और सकारात्मक विचार साझा कर सकें। इस ट्री का मूल उद्देश्य स्वास्थ्य कर्मियों को यह याद दिलाना है कि कृतज्ञता का भाव केवल व्यक्तिगत जीवन ही नहीं, बल्कि कार्यस्थल के वातावरण को भी बेहतर बनाता है। व्यस्त दिनचर्या, काम का दबाव और जिम्मेदारियों के बीच यह पहल कर्मचारियों को क्षणभर ठहरकर सोचने, महसूस करने और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ने का अवसर देती है।