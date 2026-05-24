Illegal Liquor: राजस्थान में अवैध शराब पर बड़ा एक्शन, 4.19 लाख लीटर वॉश नष्ट

Excise Raid: जयपुर.राजस्थान में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग का विशेष निरोधात्मक अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देश पर प्रदेशभर में अवैध मदिरा निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री रोकने के लिए नाकाबंदी, गश्त और दबिश की व्यापक कार्रवाई की जा रही है। अभियान के तहत प्रदेश के अलग-अलग जिलों में भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई है, वहीं 4 लाख 19 हजार 648 लीटर वॉश नष्ट कर शराब माफियाओं पर बड़ा प्रहार किया गया है।