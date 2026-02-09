9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

अवैध खनन पर जुर्माना कागजों में, वसूली में सुस्ती: 15 साल में 1983 करोड़ बकाया

खान विभाग ने 2907 करोड़ की पेनल्टी लगाई, वसूली सिर्फ 31.79 फीसदी; खनन माफिया बेखौफ, सरकार मौन जयपुर. राजस्थान में अवैध खनन और अवैध खनन सामग्री के परिवहन पर खान विभाग की सख्ती महज फाइलों तक सिमटकर रह गई है। पिछले 15 वर्षों में विभाग ने नियमों के उल्लंघन पर 2,907 करोड़ रुपए का जुर्माना [&hellip;]

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

GAURAV JAIN

Feb 09, 2026

खान विभाग ने 2907 करोड़ की पेनल्टी लगाई, वसूली सिर्फ 31.79 फीसदी; खनन माफिया बेखौफ, सरकार मौन

जयपुर.

राजस्थान में अवैध खनन और अवैध खनन सामग्री के परिवहन पर खान विभाग की सख्ती महज फाइलों तक सिमटकर रह गई है। पिछले 15 वर्षों में विभाग ने नियमों के उल्लंघन पर 2,907 करोड़ रुपए का जुर्माना तो लगाया, लेकिन वसूली के नाम पर सिर्फ 924 करोड़ रुपए ही जमा हो सके। यानी कुल जुर्माने का महज 31.79 फीसदी। शेष करीब 1,983 करोड़ रुपए आज भी बकाया हैं।

हालात यह है कि जुर्माना लगाने की औपचारिकता तो पूरी की जा रही है, लेकिन उसकी वसूली के लिए न तो इच्छाशक्ति दिख रही है और न ही ठोस कार्रवाई। नतीजा यह कि खनन माफिया बेखौफ होकर अपनी जेब भर रहा है, जबकि सरकार संभावित राजस्व से हाथ धो रही है। यदि बकाया 1983 करोड़ रुपए की वसूली कर ली जाए, तो इससे प्रदेश में सड़क, पुल, शहरी और ग्रामीण विकास के कई बड़े काम आसानी से किए जा सकते हैं।

दबाव के चलते वसूली प्रक्रिया ठंडे बस्ते में

खान विभाग के भीतर हालात और भी चिंताजनक हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार कई मामलों में करोड़ों रुपए की पेनल्टी लगने के बाद उच्च दबाव के चलते वसूली की प्रक्रिया को ही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। कहीं नोटिस जारी कर फाइल बंद कर दी गई, तो कहीं सिर्फ बैठकों में मामले को घुमाया जाता रहा। इससे यह संदेश साफ जाता है कि जुर्माना लगाना महज ‘ड्यूटी निभाने’ का जरिया बन गया है, जबकि असली जिम्मेदारी यानी वसूली से विभाग कन्नी काट रहा है।

जवाबदेही तय नहीं

सरकार के स्तर पर भी स्थिति अलग नहीं है। बकाया वसूली को लेकर समय-समय पर समीक्षा बैठकों की बात तो होती है, लेकिन जमीन पर उसका असर नजर नहीं आता। न कोई सख्त टाइमलाइन तय की गई और न ही जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय हो सकी।

31.79 फीसदी ही वसूली

15 साल में लगाए गए कुल जुर्माने के मुकाबले खान विभाग अब तक सिर्फ 31.79 फीसदी राशि ही वसूल पाया है।

कुल जुर्माने और वसूली का हिसाब (1 जनवरी 2011 से 31 मार्च 2025)

जुर्माना: 2,907.18

वसूली: 924.10

बकाया: 1,983.07

(राशि करोड़ रुपए में)

चालू वित्तीय वर्ष की स्थिति (1 अप्रैल 2025 से 31 दिसंबर 2025)

जुर्माना लगाया: 627.88

वसूली: 50.94

बकाया: 576.94

(राशि करोड़ रुपए में)

विभाग के एसएमई सर्कल में बकाया...

बीकानेर - 63.89

जयपुर - 599.79

अजमेर - 505.01

जोधपुर - 104.75

कोटा - 187.62

भरतपुर - 382.19

उदयपुर - 40.70

भीलवाड़ा - 56.08

राजसमंद - 43.87

(राशि करोड़ रुपए में)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Feb 2026 05:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / अवैध खनन पर जुर्माना कागजों में, वसूली में सुस्ती: 15 साल में 1983 करोड़ बकाया

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

30 साल पुराने भूमि अवाप्ति मामले में हाईकोर्ट का दखल से इनकार, अतिक्रमण हटने की संभावना बढ़ी

सड़क पर अतिक्रमण
जयपुर

जयपुर में ACB का बड़ा 'धमाका', 10 हज़ार की रिश्वत लेते रंगे हाथ धरा गया पेंशन विभाग का अफसर

rajasthan acb trap
जयपुर

'कोई 75 डिब्बे च्यवनप्राश ले रहा है, तो कोई...', केंद्रीय मंत्री के सामने राजस्थान सीएम भजनलाल ने खोल डाली 'पोल' !

Rajasthan CM Bhajanlal Sharma
जयपुर

Rajasthan Panch Chunav 2026: राजस्थान में पंच बनने के लिए क्या है योग्यता?

Rajasthan Panch Chunav 2026
शिक्षा

पत्रिका जनप्रहरी अभियान : आप भागीदार बनें, गांव-शहर की राजनीति में आएं आगे

Patrika Janprahari Abhiyan, Patrika Janprahari Abhiyan News, Patrika Janprahari Abhiyan Latest News, Patrika Janprahari Abhiyan Update News, Jaipur News, Rajasthan News, पत्रिका जनप्रहरी अभियान, पत्रिका जनप्रहरी अभियान न्यूज, पत्रिका जनप्रहरी अभियान लेटेस्ट न्यूज, पत्रिका जनप्रहरी अभियान अपडेट न्यूज, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.