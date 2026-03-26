एस्कॉर्ट सर्विस और बॉडी मसाज के नाम पर ऑनलाइन ठगी का जाल, जयपुर पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

जयपुर। राजधानी जयपुर में एस्कॉर्ट सर्विस और बॉडी मसाज के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का साइबर सेल जयपुर पश्चिम ने खुलासा किया है। पुलिस की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान “ऑपरेशन वज्र प्रहार 2.0” के तहत कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 15 यूपीआई आईडी, 10 सिम कार्ड समेत अन्य डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए हैं।