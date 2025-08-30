Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

IMD Alert: रविवार को आधे राजस्थान में झमाझम, 18 जिलों में भारी, तीन जिलों में “ताबड़तोड़ बारिश” के आसार

Rajasthan Rain Alert: पाली, जालोर और सिरोही में अतिभारी बारिश की चेतावनी जारी। आज भी कई जिलों में बारिश का दौर जारी, मौसम विभाग ने दिए छह अलर्ट।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 30, 2025

IMD heavy rain warning

Heavy Rainfall in Rajasthan: जयपुर। राजस्थान में रविवार को मानसून अवकाश पर नहीं रहेंगे। आधे राजस्थान में मानसून फुल मेहरबान रहेंगे। राज्य में 22 जिलों में मौसम का अलर्ट घोषित किया हुआ है। वहीं तीन जिलों में ताबड़तोड़ बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने इस संबंध में अलर्ट भी जारी कर दिया है।
जयपुर मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार रविवार यानी 31 अगस्त को बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, चित्त्तौडगढ़, दौसा, डीग, धौलपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, उदयपुर, जोधपुर, नागौर और फलोदी जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
वहीं राजस्थान के तीन जिलों में अतिभारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इनमें पाली, जालोर व सिरोही में अतिभारी बारिश की संभावना है।

आज भी कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने आज यानी तीस अगस्त को कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने सुबह से दोपहर तीन बजे तक छह अलर्ट जारी कर दिए है। मौसम विभाग के अनुसार बाड़मेर, जालोर, सिरोही, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, कोटा व बूंदी जिले में भारी बारिश की संभावना है।

