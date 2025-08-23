Jaipur: ‘पत्रिका’ पढ़ पसीजा दिल…गलती का हुआ एहसास, घर लौट आए बच्चे, परिवार की तस्वीरें देख हुए भावुक

Jaipur Missing Boy: यह सिर्फ़ गुमशुदगी और तलाश की कहानी नहीं, बल्कि रिश्तों के उन अदृश्य धागों की कहानी है, जो कितने भी उलझ जाएं..प्यार और ममता से फिर जुड़ जाते हैं। करणी विहार थाना क्षेत्र के दो नाबालिग चचेरे भाई घर से पढ़ाई को लेकर डांट के बाद नाराज होकर निकल पड़े थे। लेकिन जब उन्होंने 21 अगस्त को “राजस्थान पत्रिका” में अपनी ही गुमशुदगी की तस्वीरें और परिवार की पीड़ा को पढ़ा, तो उनके दिल पसीज गए। घरवालों का दर्द शब्दों और तस्वीरों से छलकता देख बच्चों ने ठान लिया कि अब लौटना ही है। यही पत्रकारिता का असर था जिसने दो मासूमों को रास्ता दिखाया और माता-पिता की आंखों में आंसुओं की जगह सुकून लौटाया।