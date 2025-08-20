Jaipur: ‘5 साल तक मत ढूंढना…’, पिता ने डांटा तो लेटर छोड़कर घर से भाग गए 2 सगे भाई और बुआ का लड़का, साथ ले गए आधार कार्ड और बैंक पासबुक

3 Teenager Leave Home: एक पिता के अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए डांटना इतना नागवार गुजरा कि वे घर छोड़कर निकल गए। साथ ही एक पत्र छोड़ गए जिसमें लिखा है 'हमें पांच साल मत ढूंढना'। मामला सांगानेर क्षेत्र का है जिसमें 16 साल से कम उम्र के दो सगे भाई और बुआ का बेटा पत्र छोड़कर घर से निकल गए। पत्र में बच्चों ने खुद की इच्छा से जाने की बात लिखी है। पुलिस ने बच्चों की तलाश के लिए टीमों का गठन किया है। सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। हालांकि अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है।