Jaipur: ‘5 साल तक मत ढूंढना…’, पिता ने डांटा तो लेटर छोड़कर घर से भाग गए 2 सगे भाई और बुआ का लड़का, साथ ले गए आधार कार्ड और बैंक पासबुक

3 Teenager Leave Home: एक पिता के अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए डांटना इतना नागवार गुजरा कि वे घर छोड़कर निकल गए। साथ ही एक पत्र छोड़ गए जिसमें लिखा है 'हमें पांच साल मत ढूंढना'। मामला सांगानेर क्षेत्र का है जिसमें 16 साल से कम उम्र के दो सगे भाई और बुआ का बेटा पत्र छोड़कर घर से निकल गए। पत्र में बच्चों ने खुद की इच्छा से जाने की बात लिखी है। पुलिस ने बच्चों की तलाश के लिए टीमों का गठन किया है। सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। हालांकि अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है।
हनुमान सिटी सांगानेर निवासी विजय सिंह के दो बच्चे मोहित सिंह राजपूत (16) और नितिन सिंह (15) और बहन का बेटा अरमान (15) 14 अगस्त को स्कूल जाने की कहकर निकले थे। जब शाम तक घर नहीं पहुंचे तो परिजन ने तलाश की। घर में मिले पत्र से माता-पिता सन्न रह गए। बच्चे जाते समय आधार कार्ड, बैंक पास बुक ले गए। घर पर रखे पैसों को उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया।
पुलिस को गांधी नगर स्टेशन का फुटेज मिला है जिसमें उनके कपड़े बदले हुए हैं। बच्चों के पास मोबाइल भी है जिसे उन्होंने ऑन नहीं किया है। बच्चों में एक के पिता पिकअप चलाते हैं, जबकि दूसरे के पिता ट्रक ड्राइवर हैं। पुलिस रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड और अन्य संभावित ठिकानों पर उनकी तलाश कर रही है।
करणी विहार क्षेत्र में भी दो बच्चों की गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ है। पाच्यावाला निवासी भवानी सिंह मामला दर्ज कराया है कि उनका बेटा समीर (15) और छोटे भाई का बेटा भगवान सिंह उर्फ संजय (15) 15 अगस्त को घर से घूमने का बोलकर निकले थे लेकिन घर नहीं पहुंचे। दोनों बच्चे स्कूल बैग में कपड़े रखकर ले गए। एक बेकरी से कोल्ड ड्रिंक, कुरकुरे के पैकेट खरीदे थे। थानाप्रभारी हवा सिंह ने बताया कि बच्चों की तलाश के लिए टीम लगा रखी है।