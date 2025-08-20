Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur: ‘5 साल तक मत ढूंढना…’, पिता ने डांटा तो लेटर छोड़कर घर से भाग गए 2 सगे भाई और बुआ का लड़का, साथ ले गए आधार कार्ड और बैंक पासबुक

Rajasthan News: स्कूल जाने की कहकर निकले थे। जब शाम तक घर नहीं पहुंचे तो परिजन ने तलाश की। घर में मिले पत्र से माता-पिता सन्न रह गए।

जयपुर

Akshita Deora

Aug 20, 2025

नितिन, अरमान और मोहित (फोटो: पत्रिका)

3 Teenager Leave Home: एक पिता के अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए डांटना इतना नागवार गुजरा कि वे घर छोड़कर निकल गए। साथ ही एक पत्र छोड़ गए जिसमें लिखा है 'हमें पांच साल मत ढूंढना'। मामला सांगानेर क्षेत्र का है जिसमें 16 साल से कम उम्र के दो सगे भाई और बुआ का बेटा पत्र छोड़कर घर से निकल गए। पत्र में बच्चों ने खुद की इच्छा से जाने की बात लिखी है। पुलिस ने बच्चों की तलाश के लिए टीमों का गठन किया है। सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। हालांकि अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है।

आधार कार्ड-बैंक पास बुक ले गए

हनुमान सिटी सांगानेर निवासी विजय सिंह के दो बच्चे मोहित सिंह राजपूत (16) और नितिन सिंह (15) और बहन का बेटा अरमान (15) 14 अगस्त को स्कूल जाने की कहकर निकले थे। जब शाम तक घर नहीं पहुंचे तो परिजन ने तलाश की। घर में मिले पत्र से माता-पिता सन्न रह गए। बच्चे जाते समय आधार कार्ड, बैंक पास बुक ले गए। घर पर रखे पैसों को उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया।

ये भी पढ़ें

Sikar News: फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की दर्दनाक मौत, लग्जरी कार के एयरबैग भी नहीं बचा पाए जान, दिल्ली-मुंबई की 2 युवतियां भी थी साथ
सीकर
image

पुलिस को मिला फुटेज

पुलिस को गांधी नगर स्टेशन का फुटेज मिला है जिसमें उनके कपड़े बदले हुए हैं। बच्चों के पास मोबाइल भी है जिसे उन्होंने ऑन नहीं किया है। बच्चों में एक के पिता पिकअप चलाते हैं, जबकि दूसरे के पिता ट्रक ड्राइवर हैं। पुलिस रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड और अन्य संभावित ठिकानों पर उनकी तलाश कर रही है।

घूमने की कहकर निकले दो बच्चे लापता

करणी विहार क्षेत्र में भी दो बच्चों की गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ है। पाच्यावाला निवासी भवानी सिंह मामला दर्ज कराया है कि उनका बेटा समीर (15) और छोटे भाई का बेटा भगवान सिंह उर्फ संजय (15) 15 अगस्त को घर से घूमने का बोलकर निकले थे लेकिन घर नहीं पहुंचे। दोनों बच्चे स्कूल बैग में कपड़े रखकर ले गए। एक बेकरी से कोल्ड ड्रिंक, कुरकुरे के पैकेट खरीदे थे। थानाप्रभारी हवा सिंह ने बताया कि बच्चों की तलाश के लिए टीम लगा रखी है।

ये भी पढ़ें

Sikar: ‘मेरी जैसी जिंदगी किसी को न दे…’, व्हाट्सप्प पर स्टेटस लगाकर युवक ने दे दी जान, बुढ़ापे में अकेले रह गई बीमार मां
सीकर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Aug 2025 09:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: ‘5 साल तक मत ढूंढना…’, पिता ने डांटा तो लेटर छोड़कर घर से भाग गए 2 सगे भाई और बुआ का लड़का, साथ ले गए आधार कार्ड और बैंक पासबुक

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.