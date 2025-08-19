Sikar: ‘मेरी जैसी जिंदगी किसी को न दे…’, व्हाट्सप्प पर स्टेटस लगाकर युवक ने दे दी जान, बुढ़ापे में अकेले रह गई बीमार मां

Suicide Case: सीकर के नेछवा कस्बे में शीतला चौक निवासी एक युवक ने रविवार रात को जहर खाकर आत्महत्या कर ली। शीतला चौक निवासी राजेश टेलर उर्फ धोलू रविवार रात को खाना खाने के बाद छत पर चला गया। वहां देर रात को जहर खा लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे कस्बे के उपजिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे जहां से उसे सीकर रैफर कर दिया गया। देर रात सीकर में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सोमवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया।
राजेश के पिता ने उसके बचपन में ही उसकी मां को छोड़ दूसरी शादी कर ली। उसके बाद से राजेश अपनी मां के साथ नेछवा अपने ननिहाल में रहने लगा।
मूक-बधिर मां ने तंगहाली में पीहर वालों की मदद से बेटे को पाल पोष कर बड़ा किया। राजेश ने मेहनत कर कपड़ों की दुकान खोली। मां का सहारा बनता उससे पहले मां मंजू को गंभीर बीमारी लग गई। उसके इलाज के लिए जोधपुर एम्स में इलाज शुरू करवाया। शुरू में दुकान के पैसों से इलाज करवाता रहा। इलाज और देखरेख में खर्च के कारण राजेश का धंधा बंद हो गया और कर्ज बढ़ गया। जब भी इलाज के लिए जाना होता राजेश इधर-उधर से पैसे उधार लेकर इलाज करवाने लगा। सोमवार को मां को दिखाने जाना था। माना जा रहा है कि पैसों की चिंता में राजेश ने जहर खा लिया।
राजेश ने जहर खाने से पहले अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया और लिखा कि 'भगवान मौत दे दे, पर मेरी जैसी जिंदगी किसी को न दे, जिसको जीने के लिए हर रोज तड़पना पड़े।' राजेश की मौत पूरे नेछवा कस्बे को झकझोर गई। राजेश के पिता ने कभी राजेश और उसकी मां की कोई सुध नहीं ली। राजेश की मां की तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद भी सरकार से भी कोई मदद नहीं मिली।