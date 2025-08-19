Sikar: ‘मेरी जैसी जिंदगी किसी को न दे…’, व्हाट्सप्प पर स्टेटस लगाकर युवक ने दे दी जान, बुढ़ापे में अकेले रह गई बीमार मां

मूक-बधिर मां ने तंगहाली में पीहर वालों की मदद से बेटे को पाल पोष कर बड़ा किया। राजेश ने मेहनत कर कपड़ों की दुकान खोली। मां का सहारा बनता उससे पहले मां मंजू को गंभीर बीमारी लग गई। उसके इलाज के लिए जोधपुर एम्स में इलाज शुरू करवाया। शुरू में दुकान के पैसों से इलाज करवाता रहा। इलाज और देखरेख में खर्च के कारण राजेश का धंधा बंद हो गया और कर्ज बढ़ गया। जब भी इलाज के लिए जाना होता राजेश इधर-उधर से पैसे उधार लेकर इलाज करवाने लगा। सोमवार को मां को दिखाने जाना था। माना जा रहा है कि पैसों की चिंता में राजेश ने जहर खा लिया।