Indian Railways: जयपुर जंक्शन की जगह खातीपुरा से चलेंगी एक दर्जन ट्रेनें, हजारों यात्रियों को मिलेगी राहत

रेलवे की योजना खातीपुरा को जयपुर जंक्शन के वैकल्पिक टर्मिनल स्टेशन के रूप में विकसित करने की है। मेंटीनेंस डिपो शुरू होने के बाद यहां से ट्रेनों के प्रारंभ और समापन की संख्या बढ़ाई जाएगी। इससे जयपुर जंक्शन पर बढ़ते परिचालन दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। इस स्टेशन पर हैरिटेज लुक वाला नया भवन, स्टेशन पर हाईलेवल प्लेटफॉर्म, नई लूप लाइनें, फुट ओवरब्रिज, पार्किंग, प्रतीक्षालय और आधुनिक यात्री सुविधाएं विकसित की गई हैं। आरक्षण काउंटर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक संचालित हो रहा है।