Rajasthan RAS Transfer : चर्चित आरएएस विभु कौशिक बने स्वास्थ्य मंत्री खींवसर के SA, जानें क्यों थे चर्चा में?

Rajasthan RAS Transfer : राजस्थान सरकार ने शुक्रवार देर रात राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) के 178 अधिकारियों के तबादले कर दिए। साथ ही पुष्कर कुमार मित्तल सहित चार अधिकारियों के 13 मई को किए गए तबादले निरस्त किए गए हैं। इनके अलावा मोहम्मद ताहिर का 15 सितंबर 2025 को किया गया तबादला भी निरस्त किया गया है। प्रदेश सरकार के नए आदेश के तहत चर्चित आरएएस अफसर डॉ. विभु कौशिक, स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के विशिष्ट सहायक (SA) होंगे। विभु कौशिक का राज्य बीमा और प्रावधान नीति विभाग में अतिरिक्त निदेशक पद से स्वास्थ्य मंत्री के विशिष्ट सहायक (SA) के पद पर तबादला किया गया है। बताया जा रहा है कि विभु कौशिक को एसए लगाने के लिए खींवसर काफी समय से उच्च स्तर पर सिफारिश कर रहे थे।