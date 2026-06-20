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Rajasthan RAS Transfer : चर्चित आरएएस विभु कौशिक बने स्वास्थ्य मंत्री खींवसर के SA, जानें क्यों थे चर्चा में?

Rajasthan RAS Transfer : राजस्थान सरकार के नए तबादले आदेश के तहत RAS डॉ. विभु कौशिक स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के विशिष्ट सहायक होंगे। विभु कौशिक बीते दिनों में चर्चा में थे क्यों?

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Sanjay Kumar Srivastava

Jun 20, 2026

Rajasthan RAS Transfer Vibhu Kaushik special assistant Gajendra Singh Khimsar Know why

Rajasthan RAS Transfer : आरएएस डॉ. विभु कौशिक व स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर। फोटो- फाइल पत्रिका, गजेंद्र सिंह खींवसर-फेसबुक।

Rajasthan RAS Transfer : राजस्थान सरकार ने शुक्रवार देर रात राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) के 178 अधिकारियों के तबादले कर दिए। साथ ही पुष्कर कुमार मित्तल सहित चार अधिकारियों के 13 मई को किए गए तबादले निरस्त किए गए हैं। इनके अलावा मोहम्मद ताहिर का 15 सितंबर 2025 को किया गया तबादला भी निरस्त किया गया है। प्रदेश सरकार के नए आदेश के तहत चर्चित आरएएस अफसर डॉ. विभु कौशिक, स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के विशिष्ट सहायक (SA) होंगे। विभु कौशिक का राज्य बीमा और प्रावधान नीति विभाग में अतिरिक्त निदेशक पद से स्वास्थ्य मंत्री के विशिष्ट सहायक (SA) के पद पर तबादला किया गया है। बताया जा रहा है कि विभु कौशिक को एसए लगाने के लिए खींवसर काफी समय से उच्च स्तर पर सिफारिश कर रहे थे।

RAS डॉ. विभु कौशिक बीते साल 2025 अचानक में आए चर्चा में

आरएएस अफसर डॉ. विभु कौशिक बीते साल 2025 अचानक चर्चा में आ गए। जब राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड (आरएमएससीएल) के विशेष कर्तव्य पर तैनात चिकित्सा अधिकारी (ओएसडी) विभु कौशिक (आरएएस) को प्रबंध निदेशक नेहा गिरी (आईएएस) ने आरोप पत्र थमा दिया। यह कार्रवाई विभु कौशिक के 50 दिनों के चिकित्सा अवकाश पर जाने के बाद की गई है। इसके साथ ही सस्‍पेंड की स‍िफार‍िश भी कार्म‍िक व‍िभाग को कर दी गई थी। दूसरी तरफ आरएएस अफसर ने सवाल उठाया था क‍ि मंत्री से फाइल अप्रूव कराए ब‍िना सीधे आईएएस, आरएएस को चार्जशीट कैसे थमा सकते हैं? एमडी नेहा गिरी ने चिकित्सा अवकाश से लौटे ओएसडी से बीमारी और फिटनेस प्रमाण पत्र भी मांगे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा न करने पर सभी अवकाश रद्द कर दिए जाएंगे।

इससे पूर्व विभु कौशिक का स्वास्थ्य विभाग की पूर्व प्रमुख शासन सच‍िव गायत्री ए. राठौड़ से भी व‍िवाद हो चुका था। मौसमी बीमार‍ियों की र‍िव्‍यू बैठक में दोनों अध‍िकार‍ियों के बीच व‍िवाद हुआ था।

इन मंत्रियों के विशिष्ट सहायक भी बदले गए

इसके साथ इस भजनलाल सरकार के इस तबादले की लिस्ट में स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, के साथ पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के विशिष्ट सहायक (SA) भी बदले गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के एसए बलवंत सिंह लिग्री का तबादला राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक पद पर किया गया है। गजेंद्र सिंह खींवसर के नए विशिष्ट सहायक विभु कौशिक बनाए गए हैं। इससे पूर्व विभु कौशिक राज्य बीमा और प्रावधान नीति विभाग में अतिरिक्त निदेशक के पद पर तैनात थे।

राज्यपाल के उप सचिव मुकेश कुमार कलाल का तबादला राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के विशिष्ट सहायक के पद पर किया गया है। देवासी के विशिष्ट सहायक राकेश कुमार का तबादला भूप्रबंध अधिकारी सीकर के पद पर किया गया है। पशुपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत के विशिष्ट सहायक चंदन दुबे का राज्यपाल के उप सचिव के पद पर तबादला किया है। मंत्री जोराराम कुमावत के नए विशिष्ट सहायक कौन है इसकी अभी कोई अधिकारी जानकारी नहीं है।

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Updated on:

20 Jun 2026 09:37 am

Published on:

20 Jun 2026 09:34 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan RAS Transfer : चर्चित आरएएस विभु कौशिक बने स्वास्थ्य मंत्री खींवसर के SA, जानें क्यों थे चर्चा में?

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