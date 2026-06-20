RAS Shivakshi Khandal: कांग्रेस नेता टीकाराम जूली की PS का ट्रांसफर, भजनलाल सरकार ने दी नई ज़िम्मेदारी, जानिए प्रोफाइल

अजमेर के बाद उनकी योग्यताओं को देखते हुए उन्हें राज्य विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के निजी सचिव (PS) की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस पद पर रहते हुए उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विधायी कार्यों के समन्वय, जनप्रतिनिधियों की समस्याओं के संकलन और सचिवालय के कामकाज को बखूबी संभाला। अब भजनलाल सरकार द्वारा किए गए इस नए फेरबदल के बाद वे जयपुर के संपदा विभाग में उप निदेशक के तौर पर सरकारी संपत्तियों के प्रबंधन और आवंटन से जुड़े कार्यों की कमान संभालेंगी।