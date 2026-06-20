20 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

RAS Shivakshi Khandal: कांग्रेस नेता टीकाराम जूली की PS का ट्रांसफर, भजनलाल सरकार ने दी नई ज़िम्मेदारी, जानिए प्रोफाइल

भजनलाल सरकार की 178 आरएएस अफसरों की सूची में बड़ा नाम। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की निजी सचिव आरएएस शिवाक्षी खांडल का तबादला कर संपदा विभाग जयपुर में दी नई पोस्टिंग।

4 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Jun 20, 2026

RAS Shivakshi Khandal Transfer Tikaram Jully PS Property Department Jaipur

RAS Shivakshi Khandal - File PIC

राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में बड़े स्तर पर प्रशासनिक सर्जरी और अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में भजनलाल सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 178 अधिकारियों के बंपर तबादले किए हैं।

तबादलों की सूची में कई हाई-प्रोफाइल नाम शामिल हैं। इस सूची का एक सबसे महत्वपूर्ण और सियासी रूप से चर्चित नाम आरएएस शिवाक्षी खांडल का है, जो लंबे समय से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और अलवर ग्रामीण से कांग्रेस विधायक टीकाराम जूली के निजी सचिव के तौर पर काम देख रही थीं।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेशों के अनुसार, शिवाक्षी खांडल का स्थानांतरण अब सामान्य प्रशासन विभाग, जयपुर के अंतर्गत कर दिया गया है। वे अब जयपुर मुख्यालय में संपदा विभाग के उप निदेशक के रूप में अपने नए प्रशासनिक दायित्वों को संभालेंगी। उनके इस तबादले के बाद अब नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव का महत्वपूर्ण पद तकनीकी रूप से पूरी तरह खाली हो चुका है, जिस पर नई नियुक्ति जल्द होने की संभावना है।

कौन हैं आरएएस शिवाक्षी खांडल?

शिवाक्षी खांडल राजस्थान कैडर की एक बेहद काबिल, अनुशासित और युवा प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान रखती हैं। वे मूल रूप से राजधानी जयपुर की ही रहने वाली हैं। शिवाक्षी ने जुलाई 2021 में RPSC आरएएस भर्ती परीक्षा-2018 में अपने जीवन के पहले ही प्रयास में संपूर्ण राजस्थान में ऑल इंडिया मेरिट के तहत तीसरी रैंक हासिल कर सबको चौंका दिया था।

पिता के निधन के बाद मां ने दिया संबल

शिवाक्षी खांडल की इस सफलता के पीछे एक ऐसा गहरा मानवीय और भावुक कर देने वाला पारिवारिक संघर्ष छिपा हुआ है, जो राजस्थान के हर युवा को जीवन में कभी हार न मानने की बड़ी प्रेरणा देता है।

जब शिवाक्षी अपनी आरएएस परीक्षा के अंतिम दौर यानी साक्षात्कारों की तैयारियों में दिन-रात जुटी हुई थीं और परीक्षा का परिणाम आने में मात्र 3 महीने का समय शेष बचा था, तभी अप्रैल 2021 में उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके पिता मनोज कुमार शर्मा, जो स्वयं राजस्थान सरकार के मेडिकल डिपार्टमेंट में सहायक लेखाधिकारी (AAO) के पद पर कार्यरत थे, कोरोना महामारी (Covid-19) की दूसरी लहर के दौरान गंभीर रूप से संक्रमित हो गए और उनका आकस्मिक निधन हो गया।

पिता के अचानक चले जाने से पूरा परिवार गहरे सदमे में डूब गया था और शिवाक्षी के लिए उस मानसिक तनाव से बाहर निकलना बेहद कठिन था। लेकिन ऐसे अत्यंत नाजुक समय में उनकी माताजी और पूरे परिवार ने अपनी हिम्मत को बटोरा और शिवाक्षी को संबल दिया।

शिवाक्षी ने भी अपने दिवंगत पिता के उस अधूरे सपने को अपना एकमात्र लक्ष्य बना लिया, जिसमें वे अपनी बेटी को एक उच्च प्रशासनिक पद पर देखना चाहते थे। जुलाई 2021 में जब रिजल्ट आया, तो शिवाक्षी ने राजस्थान में तीसरा स्थान हासिल कर अपने दिवंगत पिता को एक सच्ची और ऐतिहासिक श्रद्धांजलि अर्पित की।

इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और कॉलेज की ब्रांच टॉपर रहीं

शैक्षणिक उपलब्धियों के मामले में भी शिवाक्षी खांडल शुरू से ही एक मेधावी छात्रा रही हैं। प्रशासनिक सेवा में आने से पूर्व उन्होंने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अपनी योग्यता साबित की थी। उन्होंने राजस्थान के प्रतिष्ठित गवर्नमेंट महिला इंजीनियरिंग कॉलेज, अजमेर से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री हासिल की है।

अपने कॉलेज के दिनों में भी वे पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहीं और अपनी पूरी इंजीनियरिंग ब्रांच में टॉपर चुनी गई थीं। एक पुराने साक्षात्कार में शिवाक्षी ने साझा किया था कि कॉलेज के दौरान मिलने वाले विभिन्न तकनीकी प्रोजेक्ट्स, वर्कशॉप्स और ग्रुप टास्क के कारण उनके भीतर नेतृत्व क्षमता और सार्वजनिक मंचों पर बोलने के आत्मविश्वास का विकास हुआ। इसी तकनीकी आत्मविश्वास और स्पष्ट नजरिए ने उन्हें आरएएस के मुख्य इंटरव्यू पैनल के सामने सटीक जवाब देने में सबसे बड़ी मदद की थी।

अंत्योदय और लैंगिक समानता है उद्देश्य

आरएएस में चयन होने के बाद मीडिया को दिए अपने विभिन्न बयानों में शिवाक्षी खांडल ने हमेशा एक संवेदनशील और जवाबदेह लोक सेवक बनने की इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने स्पष्ट किया था कि प्रशासनिक सेवा में आने के बाद उनकी कार्यशैली के 3 मुख्य स्तंभ होंगे- अंत्योदय (समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ), जेंडर इक्वलिटी (लैंगिक समानता) और ईमानदार-पारदर्शी प्रशासन।

    अजमेर में SDO से लेकर नेता प्रतिपक्ष के सचिवालय तक

    अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आरएएस शिवाक्षी खांडल को राजस्थान के विभिन्न महत्वपूर्ण उपखंडों में उपखंड अधिकारी (SDO / SDM) के रूप में काम करने का एक बेहतरीन प्रशासनिक अनुभव प्राप्त है। वे पूर्व में अजमेर में उपखंड अधिकारी के पद पर तैनात रहकर अपनी प्रशासनिक कार्यकुशलता और सख्त कानून व्यवस्था के लिए स्थानीय जनता के बीच काफी लोकप्रिय रही थीं।

    अजमेर के बाद उनकी योग्यताओं को देखते हुए उन्हें राज्य विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के निजी सचिव (PS) की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस पद पर रहते हुए उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विधायी कार्यों के समन्वय, जनप्रतिनिधियों की समस्याओं के संकलन और सचिवालय के कामकाज को बखूबी संभाला। अब भजनलाल सरकार द्वारा किए गए इस नए फेरबदल के बाद वे जयपुर के संपदा विभाग में उप निदेशक के तौर पर सरकारी संपत्तियों के प्रबंधन और आवंटन से जुड़े कार्यों की कमान संभालेंगी।

    RPSC News : राज्यपाल के आदेश पर ‘रातों-रात’ बड़े बदलाव, दो नए सदस्य नियुक्त, कार्यवाहक अध्यक्ष भी बनाया 

    ये भी पढ़ें
    Governor Haribhau Bagde Appoints New RPSC Members Santosh Anand Deepak Sharma 2026

    खबर शेयर करें:

    शहर की खबरें:

    जयपुर न्यूज़

    जोधपुर न्यूज़

    अलवर न्यूज़

    सीकर न्यूज़

    कोटा न्यूज़

    Published on:

    20 Jun 2026 04:38 pm

    Hindi News / Rajasthan / Jaipur / RAS Shivakshi Khandal: कांग्रेस नेता टीकाराम जूली की PS का ट्रांसफर, भजनलाल सरकार ने दी नई ज़िम्मेदारी, जानिए प्रोफाइल

    बड़ी खबरें

    View All

    जयपुर

    राजस्थान न्यूज़

    ट्रेंडिंग

    Rajasthan: राजस्थान में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

    Rajasthan Electric Bus
    जयपुर

    Ashok Gehlot : ‘पूरे प्रदेश में कानून-व्यवस्था ध्वस्त’, जोधपुर मर्डर पर अशोक गहलोत बोले- आमजन में बढ़ रहा है डर!

    Ashok Gehlot said Jodhpur murder fear increase common people Home department failed
    जयपुर

    RAS Pinki Meena : साढ़े 5 साल का निलंबन काल खत्म, भजनलाल सरकार ने दी नई पोस्टिंग, जानें अब क्या मिला ज़िम्मा?

    RAS Pinki Meena New Posting Sawai Madhopur Reshuffle Controversy 2026
    जयपुर

    North Western Railways : अब बेटिकट यात्रा वालों से वसूला जाएगा दोगुना जुर्माना, जानें क्या है नया बदलाव?

    NWR Indian Railways Ticket Fine Doubled From 250 To 500 In Rajasthan Stations 2026
    जयपुर

    Indian Railways: जयपुर जंक्शन की जगह खातीपुरा से चलेंगी एक दर्जन ट्रेनें, हजारों यात्रियों को मिलेगी राहत

    Khatipura Satellite Station
    जयपुर
    Play Store

    DOWNLOAD ON

    Play Store

    App Store

    DOWNLOAD ON

    App Store

    TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
    Patrika Site Logo

    Trending Topics

    Rashifal

    T20 World Cup 2026

    PM Narendra Modi

    Top Categories

    राष्ट्रीय

    मनोरंजन

    स्वास्थ्य

    राजस्थान

    मध्य प्रदेश

    Legal

    Grievance Policy

    Privacy Policy

    Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

    This website follows the DNPA’s code of conduct

    Code of Conduct

    About Us

    RSS

    Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.