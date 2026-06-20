‘एक बीज-एक ही मां’ आलेख पर पाठकों की प्रतिक्रियाएं

"एक बीज-एक ही मां" लेख पढ़कर मुझे भारतीय ज्ञान परंपरा की गहनता और प्रकृति के प्रति आदरभाव का अनुभव हुआ। लेख में सृष्टि के विस्तार में मातृशक्ति की भूमिका को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इससे यह संदेश मिलता है कि सृजन, पोषण और संरक्षण के मूल में प्रकृति तथा मातृत्व की शक्ति निहित है। लेख मानव और प्रकृति के बीच गहरे संबंध को समझने की प्रेरणा देता है। यह विचार कि समस्त जीव-जगत एक ही सृजन-तत्व से जुड़ा है, हमें सह-अस्तित्व, संवेदनशीलता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी-2020) भी भारतीय ज्ञान परंपरा, पर्यावरणीय चेतना, नैतिक मूल्यों तथा समग्र विकास पर बल देती है। इस दृष्टि से यह लेख विद्यार्थियों में प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व, जीवन-मूल्यों और वैज्ञानिक-आध्यात्मिक चिंतन का विकास करने में सहायक सिद्ध होता है। अत: यह लेख केवल सृष्टि की व्याख्या नहीं करता, बल्कि जीवन में संतुलन, संवेदना और प्रकृति के सम्मान का महत्वपूर्ण संदेश भी प्रदान करता है।