राजस्थान पत्रिका के ‘जयपुर6AM अभियान’ में 21 जून को 3 स्थानों पर होगा सामूहिक योग, हेल्थ कैंप और फिटनेस एक्टिविटीज

गणगौरी बाजार स्थित चौगान स्टेडियम में योग दिवस सामूहिक ऊर्जा और संगीत के संग एक उत्सव का रूप लेगा। यहां संगीतमय योग का आयोजन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल होंगे। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए शहर में प्री-योग शिविर भी शुरू हो चुके हैं। शुक्रवार को सेंट्रल पार्क में प्रज्ञा योग संस्था की ओर से योग शिविर आयोजित किया गया, जहां योग प्रशिक्षकों मधु और अजय बटवाडा ने साधकों को योग के लाभ बताए और मुख्य आयोजन से जुड़ने का आह्वान किया। चौगान स्टेडियम में प्रज्ञा योग संस्था, मित्राय फाउंडेशन, वर्क फाउंडेशन, वी यूनिट फाउंडेशन तथा तालकटोरा व कदंब कुंड विकास समिति सक्रिय भागीदारी निभाएंगे।