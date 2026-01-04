इंफ्रास्ट्रक्चर में गड़बड़ी… अब ‘मौके पर एक्शन’, सभी बड़े प्रोजेक्ट दायरे में

जयपुर सहित सभी छोटे-बड़े शहरों में नियमित मॉनिटरिंग का काम कनिष्ठ अभियंता से लेकर अधिशासी अभियंता के पास ही रहता है। अधीक्षण अभियंता, अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं की जिम्मेदारी तय होने के बावजूद वे सक्रिय नहीं हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण तक में ऐसे ही हालात हैं। यहां जिम्मेदार अधिकारी कभी-कभार मौके पर जाते तो हैं, लेकिन उसकी लिखित में इंस्पेक्शन रिपोर्ट नियमित नहीं बनाई जाती है। अभियंताओं और एजेंसियों को आंख दिखाने तक मामला सीमित रहता है। जबकि, पहले इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार होती रही, जिससे कार्य की वास्तविक स्थिति रिकॉर्ड में रहती थी और मिलीभगत होने की आशंका कम होती थी।