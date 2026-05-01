Inspirational Story: आंखों में आंसू, दिल में जीत, दिन में काम, रात में पढ़ाई… मजदूरी से मास्टर तक की कहानी

दरसल बायतु कस्बे के एक गांव में रहने वाले रेखाराम मेघवाल पेशे से श्रमिक थे। वे पिछले कई सालों तक बाड़मेर और आसपास के इलाकों में ही ईंट और सीमेंट ढोने का काम करते थे। पढ़ाई में बचपन से तेज थे लेकिन मौके नहीं मिले। दोस्त बोलते थे कि रेखाराम तू बड़ा आदमी बनेगा। दोस्तों के कहने पर शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षाएं देना शुरू किया । दिन में मेहनत और मजदूरी करते और रात में नोट्स बनाते, याद करते और पढ़ाई करते। उसके बाद तीन साल पहले रीट लेवल दो में विज्ञान और गणित की परीक्षा में पास हो गए। मजदूर से टीचर बनने की इस सफलता की कहानी को सबसे पहले धौलपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर साझा किया और उसके बाद रेखाराम वायरल हो गए।