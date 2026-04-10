स्त्री सौम्यता छोड़कर पुरुष जैसा बनना चाह रही, बुद्धि के बजाय मन की ताकत से जीना होगा: गुलाब कोठारी

DD Rajasthan Program: पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने कहा है कि स्त्री व पुरुष एक-दूसरे के पूरक हैं, दोनों अलग-अलग नहीं हो सकते। चिंता की बात यह है कि आज की शिक्षा ने दोनों को अलग-अलग कर दिया। दोनों अपनी-अपनी पहचान बनाए रखने के लिए जी रहे हैं। एक-दूसरे के लिए जीने को तैयार नहीं हैं। कोठारी ने कहा कि पुरुष की पूर्णता स्त्री ही है लेकिन एक तरफ पुरुष का पौरुष भाव, आक्रामक भाव बढ़ रहा है जबकि स्त्री सौम्य होने के बावजूद अपनी सौम्यता को छोड़ पुरुष के जैसे ही रहना चाह रही है। उसे मन की ताकत से जीना चाहिए लेकिन वह बुद्धि की ताकत से जीना चाहती है।