10 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

स्त्री सौम्यता छोड़कर पुरुष जैसा बनना चाह रही, बुद्धि के बजाय मन की ताकत से जीना होगा: गुलाब कोठारी

Gulab Kothari Editor-In-Chief Of Patrika Group: पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने कहा है कि स्त्री व पुरुष एक-दूसरे के पूरक हैं, दोनों अलग-अलग नहीं हो सकते। चिंता की बात यह है कि आज की शिक्षा ने दोनों को अलग-अलग कर दिया।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Apr 10, 2026

Gulab Kothari ji

पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी। फोटो पत्रिका

DD Rajasthan Program: पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने कहा है कि स्त्री व पुरुष एक-दूसरे के पूरक हैं, दोनों अलग-अलग नहीं हो सकते। चिंता की बात यह है कि आज की शिक्षा ने दोनों को अलग-अलग कर दिया। दोनों अपनी-अपनी पहचान बनाए रखने के लिए जी रहे हैं। एक-दूसरे के लिए जीने को तैयार नहीं हैं। कोठारी ने कहा कि पुरुष की पूर्णता स्त्री ही है लेकिन एक तरफ पुरुष का पौरुष भाव, आक्रामक भाव बढ़ रहा है जबकि स्त्री सौम्य होने के बावजूद अपनी सौम्यता को छोड़ पुरुष के जैसे ही रहना चाह रही है। उसे मन की ताकत से जीना चाहिए लेकिन वह बुद्धि की ताकत से जीना चाहती है।

कोठारी ने गुरुवार को दूरदर्शन के डीडी राजस्थान चैनल के विशेष कार्यक्रम 'अलबेलो राजस्थान' में संवाद से सृजन की थीम पर आधारित साक्षात्कार में यह बात कही। उन्होंने आज की शिक्षा प्रणाली, मां की भूमिका, मीडिया की भूमिका तथा तकनीक के दौर में आए बदलाव से जुड़े सवालों के खुलकर जवाब दिए। साक्षात्कारकर्ता मुकुल गोस्वामी व अनीशा सिंह थे।

कार्यक्रम के निर्माता कुलदीप चौधरी व राजसिंह थे। करीब एक घंटे के इस साक्षात्कार में कोठारी ने कहा कि पढ़ाई ने मां को उसकी भूमिका से अलग कर दिया है। हम तो आध्यात्म में जीते हैं और देश के सारे ग्रंथ आत्मा के स्तर पर जीने की बात करते हैं। जो भूमिका हमें ईश्वर ने दी है उसको मजबूत करना होगा। मानव को भी खुद को प्रकृति का हिस्सा मानकर जीना होगा तभी वह खुश रहेगा।

'शिक्षा को धर्मनिरपेक्ष नहीं बना सकते'

शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कोठारी ने कहा कि शिक्षा को धर्मनिरपेक्ष नहीं बना सकते। हमारे पुरुषार्थ की शुरुआत धर्म से है। हमारी विद्या की शुरुआत धर्म, ज्ञान, वैराग्य से है। इन्हें हटा दिया तो क्या बचा अर्थ व काम। हमें शिक्षा को बदलना पड़ेगा। एक सवाल के जवाब में कोठारी ने कहा कि स्कूल-कॉलेजों में व्यक्तित्व निर्माण नहीं हो रहा, इसीलिए मानव की संवेदनाएं खत्म होती जा रही है। जो लोग बुद्धि के मामले में पखर माने जाते हैं, उनमें भी संवेदनाएं लुप्त होती जा रही है।

'जनता और तीन स्तंभों के बीच मीडिया है सेतु'

पत्रकारिता को संवाद का माध्यम बताते हुए कोठारी ने कहा कि संवाद आत्मा का विषय है। अभिव्यक्ति का अर्थ भी यही है कि हम दूसरों की स्वतंत्रता को समझें और अपनी स्वतंत्रता के लिए भी संघर्ष करते रहें। तभी हम पत्रकार बन सकते हैं।

पत्रिका के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिश ने यही सिद्धांत हमें जन्मघूंटी के रूप में दिए हैं। उन्होंने मीडिया को खुद को चौथा स्तंभ प्रचारित करने को भी अनुचित बताया और कहा कि मीडिया सिर्फ जनता और लोकतंत्र के तीन स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सेतु होना चाहिए। पत्रिका यहीं कर रहा है। कोठारी ने अपने पत्रकारिता के शुरुआती दौर के संस्मरण साझा करते हुए कहा कि उन्होंने पूरे प्रदेश की यात्रा कर यहां की परम्पराओं, फसलों, जातियों आदि को गहराई से समझा और यह पाया कि राजस्थान पुरुषार्थी व अनुशासित लोगों का प्रदेश है।

ये भी पढ़ें

शरीर ही ब्रह्माण्ड : विवर्त भाव में मौन माया
ओपिनियन
Sharir Hi Brahmand

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Apr 2026 09:00 am

Published on:

10 Apr 2026 08:56 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / स्त्री सौम्यता छोड़कर पुरुष जैसा बनना चाह रही, बुद्धि के बजाय मन की ताकत से जीना होगा: गुलाब कोठारी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Pachpadra Refinery: रिफाइनरी उद्घाटन के साथ LPG टैंकरों को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी, पेट्रोल-डीजल के साथ इन प्रोडक्ट्स का होगा उत्पादन

Pachpadra refinery-1
जयपुर

जयपुर की 83 अन्नपूर्णा रसोइयों पर अचानक रेड से मचा हड़कंप, 2 जगह मिली ऐसी कमियां कि अधिकारी भी रह गए दंग

Jaipur Shock Raids on 83 Annapurna Kitchens Officials Stunned by Serious Lapses Found at Two Locations
जयपुर

Rajasthan: युद्ध का पर्यटन सेक्टर पर असर, अप्रेल में 80 फीसदी बुकिंग रद्द, रोजाना 6 करोड़ का नुकसान

जयपुर के जंतर मंतर पर टूरिस्ट हुए कम, पत्रिका फोटो
जयपुर

Rajasthan Assembly : राजस्थान विधानसभा में कुल विधायक 200, पर उपस्थिति दर्ज हो रही 208 की, कमाल है…

Rajasthan Assembly Total number of MLAs 200 but attendance is being recorded at 208 It is amazing
जयपुर

Crime: जयपुर के कॉन्सर्ट में दिल्ली-मुंबई से आते थे चोर, स्टाइलिश नए कपड़े पहनकर महंगे टिकट से लेते एंट्री, 2 गिरफ्तार

Concert THief
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.