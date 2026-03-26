ईरान-इजरायल युद्ध से 90 लाख भारतीयों पर संकट, खाड़ी देशों से ऐसे वतन लौट रहे राजस्थान के युवक

कतर के दोहा में एक कम्पनी में प्रबंध संचालक के रूप में कार्यरत झुंझुनूं जिले के विक्रम मिश्रा ने फोन पर हालात बयां करते हुए कहा कि बचपन में रामायण सीरियल में जो दृश्य देखते थे। आसमान में उड़ते तीरों का टकराना और आग का गोला बनना, वैसे ही दृश्य अब हकीकत में सामने देखने को मिल रहे हैं। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम की रफ्तार धीमी हो गई है। काम कम होने और छंटनी की आशंका से शेखावाटी के लोगों के बीच डर का माहौल है।