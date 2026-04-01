सरकारी और निजी क्षेत्र में बढ़ रही जरूरत, डॉक्टर-इंजीनियर बनने में लाखों खर्च हो जाते हैं, सीएस बनने में लाख रुपए भी नहीं लगते: चांडक

यह बात उन्होंने आईसीएसआई जयपुर चैप्टर की ओर से आयोजित सेमिनार के दौरान कही। उन्होंने कहा कि 12वीं के बाद छात्र इस कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं। पाठ्यक्रम तीन चरण फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में पूरा किया जाता है। प्रत्येक स्तर पर परीक्षा पास करने के बाद छात्र आगे बढ़ते हैं। साथ ही प्रशिक्षण भी अनिवार्य होता है, जिससे छात्रों को व्यावहारिक अनुभव मिलता है। इस दौरान आईसीएसआई जयपुर चैप्टर के चेयरमेन सीएस सुमित कुमार श्योराण ने कहा कि चैप्टर की ओर से कंपनी सचिवों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसके तहत बैंकिंग और हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनी के साथ अनुबंध किया गया है, जिससे आईसीएसआई के सदस्यों को कई सुविधाएं रियायती दरों पर मिलेगी। सेमिनार में गेस्ट ऑफ ऑनर आईसीएसआई के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष गुप्ता रहे। इस दौरान सेंट्रल काउंसिल मेंबर सीएस मनोज पुरबे, जयपुर चैप्टर के पूर्व चेयरमैन विवेक शर्मा भी मौजूद रहे।