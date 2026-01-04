Jaipur Crime : श्मशान घाट पर किशोरी की अस्थियों से छेड़छाड़, 2 कथित तांत्रिक गिरफ्तार

Jaipur Crime : जयपुर के महेश नगर क्षेत्र में श्मशान घाट पर तांत्रिक क्रिया करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रिश्तेदार के इलाज के नाम पर श्मशान घाट में अस्थियों से छेड़छाड़ कर रहे दो कथित तांत्रिकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी मोबाइल के जरिए इलाज करने की कोशिश कर रहे थे। बताया जा रह है कि एक आरोपी अपने पिता और भाई की बीमारी के इलाज के लिए तंत्र क्रिया करना चाहता था।