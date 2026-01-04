Jaipur Crime : श्मशान घाट पर किशोरी की अस्थियों से छेड़छाड़, 2 कथित तांत्रिक गिरफ्तार

ग्राफिक्स फोटो पत्रिका
Jaipur Crime : जयपुर के महेश नगर क्षेत्र में श्मशान घाट पर तांत्रिक क्रिया करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रिश्तेदार के इलाज के नाम पर श्मशान घाट में अस्थियों से छेड़छाड़ कर रहे दो कथित तांत्रिकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी मोबाइल के जरिए इलाज करने की कोशिश कर रहे थे। बताया जा रह है कि एक आरोपी अपने पिता और भाई की बीमारी के इलाज के लिए तंत्र क्रिया करना चाहता था।
पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शांति कुमार (39 वर्ष) और सुरेश कुमार (40 वर्ष) के रूप में हुई है, जो झालाना डूंगरी के रहने वाले हैं। इन पर रामनगर विस्तार स्थित श्मशान घाट में एक किशोरी की अस्थियों से छेड़छाड़ कर तांत्रिक क्रिया करने का आरोप है।
महेश नगर के रामनगर विस्तार निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता की बेटी की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद गुरुवार को रामनगर विस्तार स्थित श्मशान घाट में उसकी अंत्येष्टि की गई। शुक्रवार सुबह दोनों आरोपी श्मशान घाट पहुंचे और वहां पड़ी अस्थियों से छेड़छाड़ कर रहे थे। इसी दौरान देखरेख करने वाले लोगों ने उन्हें पकड़ लिया।
