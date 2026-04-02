जयुपर मंडल: हिरनोदा रेलवे स्टेशन पर शुरू पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, मिलेगी बड़ी राहत

साइडिंग इंफ्रा की बात करें तो इस टर्मिनल में कुल तीन लाइनें विकसित की गई हैं। जिनमें प्रत्येक की लंबाई 720 मीटर है। टर्मिनल का कुल लोडिंग क्षेत्र 4.20 लाख वर्ग मीटर है। इसके अतिरिक्त एक लाख वर्ग मीटर का बॉन्डेड क्षेत्र व 50 हजार वर्ग मीटर का नॉन बॉन्डेड क्षेत्र विकसित किया गया है। जो विभिन्न प्रकार के माल के सुरक्षित भंडारण के लिए उपयोगी है। टर्मिनल में एक 838 मीटर लंबा शंटिंग नेक भी विकसित किया गया है, जो कॉमन यूजर सुविधा के रूप में उपलब्ध है।