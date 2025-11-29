Good News: जयपुर-दिल्ली रूट पर नई ट्रेन की सौगात, जैसलमेर में रेलमंत्री आज दिखाएंगे हरी झंडी

जयपुर जंक्शन, पत्रिका फोटो
जैसलमेर से चलकर वाया जयपुर होते हुए शकूरबस्ती दिल्ली के बीच आज से नई स्पेशल रेलसेवा का संचालन शुरू हो रहा है। रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जैसलमेर रेलवे स्टेशन से जैसलमेर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। एक दिसंबर से जैसलमेर एक्सप्रेस ट्रेन का नियमित संचालन शुरू हो जाएगा।
जैसलमेर स्टेशन पर आयोजित समारोह में रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, जैसलमेर विधायक छोटूसिंह, सांसद बाड़मेर उम्मेदाराम बेनीवाल, पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री कैलाश चौधरी समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे।
जैसलमेर-शकूरबस्ती (दिल्ली) एक तरफा उद्घाटन स्पेशल एक्सप्रेस रेल सेवा आज सुबह 11.20 बजे जैसलमेर से रवाना होकर अगले दिन सुबह 04.30 बजे शकूरबस्ती (दिल्ली) पहुंचेगी। यह रेलसेवा मार्ग में आशापुरा गोमट, रामदेवरा, फलौदी,मारवाड़ लोहावट, ओसियां, जोधपुर, मेड़ता रोड, डेगाना, मकराना, कुचामन सिटी, नावां सिटी, फुलेरा, जयपुर, दौसा, अलवर, रेवाड़ी, गुरुग्राम व दिल्ली कैंट स्टेशनों पर ठहराव करेगी।
जैसलमेर एक्सप्रेस नियमित रेलसेवा गाड़ी संख्या 12249, शकूरबस्ती (दिल्ली)-जैसलमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस एक दिसंबर से प्रतिदिन शकूर बस्ती से प्रतिदिन शाम 5.10 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 09.00 बजे जैसलमेर पहुंचेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 12250, जैसलमेर-शकूरबस्ती (दिल्ली) प्रतिदिन सुपरफास्ट एक्सप्रेस 02 दिसंबर से जैसलमेर से रोजाना शाम 5.00 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 09.30 बजे शकूरबस्ती पहुंचेगी। यह रेलसेवा मार्ग में दिल्ली कैंट, गुरुग्राम, रेवाड़ी, अलवर, दौसा, जयपुर, फुलेरा, नावां सिटी, कुचामन सिटी, मकराना, डेगाना, मेड़ता रोड, जोधपुर, ओसियां, मारवाड़ लोहावट, फलौदी, रामदेवरा व आशापुर गोमट स्टेशनों पर ठहराव करेगी।
जैसलमेर एक्सप्रेस उद्घाटन स्पेशल रेलसेवा में 01 फर्स्ट एसी, 01 सेकंड एसी, 02 थर्ड एसी, 06 द्वितीय शयनयान, 04 साधारण श्रेणी, 01 पॉवरकार व 01 गार्ड डिब्बों सहित कुल 16 डिब्बे होंगे।
उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में विभिन्न स्टेशनों से रवाना होकर वाया जयपुर होते हुए दिल्ली की ओर जाने वाली 15 ट्रेनों का संचालन होता है। इनमें से 10 पैसेंजर ट्रेनों का संचालन नियमित होता है। वहीं अब जयपुर से दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी में एक और ट्रेन की सुविधा जयपुर शहर के लोगों को मिलेगी।
