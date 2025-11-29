Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Good News: जयपुर-दिल्ली रूट पर नई ट्रेन की सौगात, जैसलमेर में रेलमंत्री आज दिखाएंगे हरी झंडी

जैसलमेर से चलकर वाया जयपुर होते हुए शकूरबस्ती दिल्ली के बीच आज से नई स्पेशल रेलसेवा का संचालन शुरू हो रहा है। एक दिसंबर से जैसलमेर एक्सप्रेस ट्रेन का नियमित संचालन शुरू हो जाएगा।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Nov 29, 2025

जयपुर जंक्शन, पत्रिका फोटो

जैसलमेर से चलकर वाया जयपुर होते हुए शकूरबस्ती दिल्ली के बीच आज से नई स्पेशल रेलसेवा का संचालन शुरू हो रहा है। रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जैसलमेर रेलवे स्टेशन से जैसलमेर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। एक दिसंबर से जैसलमेर एक्सप्रेस ट्रेन का नियमित संचालन शुरू हो जाएगा।

समारोह में ये रहेंगे मौजूद

जैसलमेर स्टेशन पर आयोजित समारोह में रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, जैसलमेर विधायक छोटूसिंह, सांसद बाड़मेर उम्मेदाराम बेनीवाल, पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री कैलाश चौधरी समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे।

यह रहेगा टाइम टेबल

जैसलमेर-शकूरबस्ती (दिल्ली) एक तरफा उद्घाटन स्पेशल एक्सप्रेस रेल सेवा आज सुबह 11.20 बजे जैसलमेर से रवाना होकर अगले दिन सुबह 04.30 बजे शकूरबस्ती (दिल्ली) पहुंचेगी। यह रेलसेवा मार्ग में आशापुरा गोमट, रामदेवरा, फलौदी,मारवाड़ लोहावट, ओसियां, जोधपुर, मेड़ता रोड, डेगाना, मकराना, कुचामन सिटी, नावां सिटी, फुलेरा, जयपुर, दौसा, अलवर, रेवाड़ी, गुरुग्राम व दिल्ली कैंट स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

एक दिसंबर से नियमित चलेगी ट्रेन

जैसलमेर एक्सप्रेस नियमित रेलसेवा गाड़ी संख्या 12249, शकूरबस्ती (दिल्ली)-जैसलमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस एक दिसंबर से प्रतिदिन शकूर बस्ती से प्रतिदिन शाम 5.10 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 09.00 बजे जैसलमेर पहुंचेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 12250, जैसलमेर-शकूरबस्ती (दिल्ली) प्रतिदिन सुपरफास्ट एक्सप्रेस 02 दिसंबर से जैसलमेर से रोजाना शाम 5.00 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 09.30 बजे शकूरबस्ती पहुंचेगी। यह रेलसेवा मार्ग में दिल्ली कैंट, गुरुग्राम, रेवाड़ी, अलवर, दौसा, जयपुर, फुलेरा, नावां सिटी, कुचामन सिटी, मकराना, डेगाना, मेड़ता रोड, जोधपुर, ओसियां, मारवाड़ लोहावट, फलौदी, रामदेवरा व आशापुर गोमट स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

उद्घाटन स्पेशल ट्रेन में होंगे 16 कोच

जैसलमेर एक्सप्रेस उद्घाटन स्पेशल रेलसेवा में 01 फर्स्ट एसी, 01 सेकंड एसी, 02 थर्ड एसी, 06 द्वितीय शयनयान, 04 साधारण श्रेणी, 01 पॉवरकार व 01 गार्ड डिब्बों सहित कुल 16 डिब्बे होंगे।

जयपुर से दिल्ली के बीच अब 16 ट्रेनें

उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में विभिन्न स्टेशनों से रवाना होकर वाया जयपुर होते हुए दिल्ली की ओर जाने वाली 15 ट्रेनों का संचालन होता है। इनमें से 10 पैसेंजर ट्रेनों का संचा​लन नियमित होता है। वहीं अब जयपुर से दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी में एक और ट्रेन की सुविधा जयपुर शहर के लोगों को मिलेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Nov 2025 10:03 am

Published on:

29 Nov 2025 09:30 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Good News: जयपुर-दिल्ली रूट पर नई ट्रेन की सौगात, जैसलमेर में रेलमंत्री आज दिखाएंगे हरी झंडी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Muhana Mandi : थोक मंडी में स​ब्जियों के भाव नरम-गर्म, आलू-प्याज हो रहे सस्ते तो मटर-​भिंडी और ​शिमल मिर्च महंगी

जयपुर

RPSC सहायक आचार्य परीक्षा: 4 दिसंबर से डाउनलोड करें प्रवेश-पत्र

rpsc
जयपुर

Jaipur Accident: रात को मनाई शादी की 5वीं वर्षगांठ, सुबह हादसे में शिक्षक की मौत; 2 बेटियों के सिर से उठा पिता का साया

Teacher-Kamlesh-Ankur
जयपुर

Red Light Area बनी जयपुर की ये जगह, हमेशा रहती भीड़, पुलिस ने मारा छापा तो अंदर के हालात देखकर खुली रह गई आंखें

जयपुर

जयपुर ITAT रिश्वत कांड: 1.40 करोड़ की डील का खुलासा, चारों आरोपी आमने-सामने पूछताछ में भिड़े, CBI कर रही जांच

Jaipur ITAT bribery case
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.