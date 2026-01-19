JLF 2026: कराची मेरे लिए एक शहर नहीं, बल्कि भाई-बहन जैसा, जिसे मैंने कभी देखा नहीं :भावना सोमाया

देसाई ने कहा कि 2017 में स्वतंत्रता और विभाजन की 70वीं वर्षगांठ के दौरान उन्हें यह महसूस हुआ कि देश में ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहां विभाजन से प्रभावित लोगों की स्मृतियों को संजोया गया हो। इसी सोच से पार्टिशन म्यूजियम की नींव पड़ी। यह म्यूजियम पूरी तरह लोगों के सहयोग से बना है, जहां शरणार्थियों की वस्तुएं, मौखिक इतिहास और व्यक्तिगत स्मृतियां संग्रहित हैं। अमृतसर और दिल्ली में बने इन संग्रहालयों का अंतिम कक्ष ‘गैलरी ऑफ होप’ है, जो यह संदेश देता है कि ऐसा विभाजन दोबारा कभी नहीं होना चाहिए।