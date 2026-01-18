JLF 2026: जयपुर में बोले पोलैंड के डिप्टी पीएम-पुतिन का तीन दिन का स्पेशल ऑपरेशन बन गया लंबा युद्ध, खामियाजा भुगत रहा रूस

सेशन में सिकोरस्की ने रूस और यूक्रेन के ऐतिहासिक संबंधों की पृष्ठभूमि भी समझाई। उन्होंने कहा कि भाषा या जातीय समानता राजनीतिक सोच तय नहीं करती। रूस का ऐतिहासिक विकास केंद्रीकृत सत्ता और ऊपर से नीचे चलने वाली व्यवस्था के तहत हुआ, जबकि यूक्रेन लंबे समय तक पोलिश-लिथुआनियन कॉमनवेल्थ का हिस्सा रहा, जहां संसद और अधिकारों की परंपरा विकसित हुई। यही अंतर आज के संघर्ष की जड़ में है। सत्र में सोवियत काल के कृत्रिम अकाल ‘होलोडोमोर’का भी जिक्र हुआ। सिकोरस्की ने कहा कि इस अकाल में लोगों से सब कुछ छीन लिया गया और उन्हें भूख से मरने के लिए छोड़ दिया गया। इसके साथ ही यूक्रेनी संस्कृति और पहचान को नष्ट करने का प्रयास किया गया, जिसकी छाया आज भी रूसी औपनिवेशिक नैरेटिव में दिखाई देती है। रूस और चीन की बढ़ती नजदीकी पर चिंता जताते हुए सिकोरस्की ने कहा कि यह साझेदारी लंबे समय में रूस के राष्ट्रीय हितों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है।