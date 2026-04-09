Jaipur Metro Phase-2: जयपुर के इन इलाकों का पूरी तरह से होगा कायापलट, 30 लाख लोग कर सकेंगे मेट्रो से सफर, जमीन के बढ़ेंगे भाव

इस परियोजना के तहत शहर के कई प्रमुख आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्र सीधे मेट्रो नेटवर्क से जुड़ जाएंगे। प्रस्तावित स्टेशनों में टोड़ी मोड़, हरमाड़ा घाटी, हरमाड़ा, वीकेआई रोड नंबर 14, वीकेआई रोड नंबर 9, वीकेआई रोड नंबर 5, विद्याधर नगर, सेक्टर-2, भवानी निकेतन, अंबाबाड़ी, पानीपेच, कलेक्ट्रेट, खासा कोठी सर्कल, गवर्नमेंट हॉस्टल, अशोक मार्ग, एसएमएस हॉस्पिटल, नारायण सिंह सर्कल, रामबाग सर्कल, नेहरू पैलेस, गांधीनगर स्टेशन, गोपालपुरा, दुर्गापुरा, बीटू बायपास चौराहा, पिंजरापोल गौशाला, हल्दीघाटी गेट, कुंभा मार्ग, जीईसीसी, सीतापुरा, गोनेर मोड़, बीलवा, बीलवा कलां, सहारा सिटी और प्रहलादपुरा शामिल हैं।