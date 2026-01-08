8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Jaipur Crime : पुलिस ने किया मालपुरा गेट हत्याकांड का खुलासा, सिर्फ इतनी सी बात के लिए प्रेमी ने की हत्या, गिरफ्तार

Jaipur Crime : पुलिस ने जयपुर के मालपुरा गेट हत्याकांड का खुलासा सिर्फ 48 घंटे में किया। आरोपी प्रेमी हिमांशु सोलंकी उर्फ अंशु को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 08, 2026

आरोपी गिरफ्तार। फोटो पत्रिका

Jaipur Crime : जयपुर के मालपुरा गेट थाना पुलिस ने प्रेम संबंधों के कारण हुई महिला की हत्या के मामले का 48 घंटे में खुलासा करते हुए प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पति की गैरमौजूदगी में घर में घुसकर प्रेमिका की मफलर से गला घोंटकर हत्या की और भाग गया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी, हत्या की शिकार नीतू सैन से शादी के लिए दबाव बना रहा था, जिससे उसने इनकार कर दिया था।

पुलिस उपायुक्त (पूर्व) संजीव नैन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी हिमांशु सोलंकी उर्फ अंशु (25 वर्ष) मदरामपुरा, सांगानेर का रहने वाला है। पति सनोज कुमार उर्फ रोहित ने मालपुरा गेट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

रिपोर्ट में बताया कि वह मानसरोवर स्थित कंपनी में काम करता है। उसी कंपनी में काम करने वाले हिमांशु सोलंकी से पहचान हुई थी। आरोपी का उसके घर आना-जाना था और उसकी पत्नी से फोन पर बातचीत भी होती थी। इसी को लेकर पहले भी विवाद हो चुका था।

कहासुनी के बाद सब खत्म

एसीपी (सांगानेर) हरिशंकर शर्मा ने बताया कि जांच में सामने आया कि 5 जनवरी को पति के काम पर जाने के बाद आरोपी घर पहुंचा। प्रेम संबंधों को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद आरोपी ने हाथ और मफलर से महिला का गला घोंटकर हत्या कर दी।

पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद पड़ताल की तो सामने आया कि मृतका के घर से कुछ समय पहले अंशु निकलकर गया था। इस पर पुलिस ने आरोपी को दस्तयाब कर पूछताछ की, जिसमें उसने हत्या करना स्वीकार कर लिया।

