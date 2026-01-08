Jaipur Crime : पुलिस ने किया मालपुरा गेट हत्याकांड का खुलासा, सिर्फ इतनी सी बात के लिए प्रेमी ने की हत्या, गिरफ्तार

Jaipur Crime : जयपुर के मालपुरा गेट थाना पुलिस ने प्रेम संबंधों के कारण हुई महिला की हत्या के मामले का 48 घंटे में खुलासा करते हुए प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पति की गैरमौजूदगी में घर में घुसकर प्रेमिका की मफलर से गला घोंटकर हत्या की और भाग गया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी, हत्या की शिकार नीतू सैन से शादी के लिए दबाव बना रहा था, जिससे उसने इनकार कर दिया था।