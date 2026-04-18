सफाई सेवा मैराथन में जयपुर का दम: एक दिन में 3000 टन कचरा, Airforce-Police भी मैदान में

जयपुर। सफाई सेवा मैराथन के तहत शनिवार को पूरे जयपुर में अभूतपूर्व स्वच्छता अभियान देखने को मिला। नगर निगम के आयुक्त ओम कसेरा के नेतृत्व में शहरभर में बड़े पैमाने पर सफाई की गई, जिसका असर ट्रांसफर स्टेशनों पर साफ दिखाई दिया। निगम के सभी कचरा ट्रांसफर स्टेशनों पर शाम चार बजे तक करीब 3000 टन कचरा पहुंच चुका है, जो सामान्य दिनों की तुलना में कहीं अधिक है।



अभियान की खास बात यह रही कि उन क्षेत्रों में भी सफाई की गई, जहां आमतौर पर रोजाना सफाई नहीं हो पाती या हूपर वाहन नहीं पहुंच पाते। इससे शहर के कई उपेक्षित हिस्सों को भी स्वच्छता अभियान से जोड़ा गया।