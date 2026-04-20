20 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Yash Punja IPL 2026 : मेडिकल की पढ़ाई छोड़ क्रिकेटर बना, 19 साल की उम्र, कौन है यश पुंजा?

Yash Punja IPL 2026 : कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स (RR Vs KKR) के बीच राजस्थान ने 19 साल के यश राज पुंजा को इंपैक्ट प्लेयर के रूप में वैभव सूर्यवंशी की जगह मौका दिया। चलिए जानते हैं, कौन है यश पुंजा (Yash Punja in RR), कैसे मेडिकल की पढ़ाई छोड़ क्रिकेट खेलने आया और परिवार में कौन-कौन है?

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Ravi Gupta

Apr 20, 2026

Yash Punja, Yash Punja IPL 2026, Rajasthan Royals,

यश पुंजा और वैभव सूर्यवंशी की फाइल फोटो | Credit - IPL/Instagram

Yash Punja IPL 2026 : रविवार 19 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स (RR Vs KKR) के बीच मुकाबले में एक नया चेहरा देखने को मिला। राजस्थान ने 19 साल के यश राज पुंजा को इंपैक्ट प्लेयर के रूप में वैभव सूर्यवंशी की जगह मौका दिया। कमाल देखिए, इस लड़के ने मौके पर चौका मारा और कल से चर्चा में बना हुआ है। चलिए जानते हैं, कौन है यश पुंजा (Yash Punja in RR), कैसे मेडिकल की पढ़ाई छोड़ क्रिकेट खेलने आया और परिवार में कौन-कौन है?

KKR Vs RR IPL 2026 | डेब्यू मैच में छाए यश पुंजा

यश पुंजा को राजस्थान रॉयल्स ने कल मौका दिया था। अपने पहले ही मैच में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और 4 ओवरों में 25 रन देकर 1 विकेट (रमनदीप सिंह का) हासिल किया। हालांकि, इस मैच में राजस्थान को हार का सामना करना पड़ा।

मिलिए यश पुंजा से (Yash Punja in RR IPL 2026)

Who Is Yash Punja: यश पुंजा का जन्म अबू धाबी (UAE) में हुआ। इसके बाद उनकी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई भी वही पूरी हुई। 2023 में वे अपनी पढ़ाई (मेडिकल की तैयारी) छोड़कर क्रिकेट में करियर बनाने के लिए बेंगलुरु आए। क्योंकि, उनका सपना डॉक्टरी का नहीं क्रिकेटर बनने का था। इसलिए, बीच में पढ़ाई छोड़ी और फिर क्रिकेट खेलना शुरू किया।

बेहतरीन स्पिनर हैं यश

राहुल द्रविड़ की क्रिकेट कोचिंग संस्थान से ट्रेनिंग लेने के बाद वो आईपीएल की रेस में शामिल हुए। यश लेग-स्पिनर (Leg-spinner) और निचले क्रम के बल्लेबाज हैं। यश की लंबाई लगभग 6 फीट 5 इंच है, जो एक स्पिनर के लिए काफी प्रभावशाली है और उन्हें अतिरिक्त उछाल (bounce) प्राप्त करने में मदद करती है।

10 मैचों में 23 विकेट लिए

महाराजा टी20 ट्रॉफी 2025 में यश ने हुबली टाइगर्स (Hubli Tigers) के लिए खेलते हुए 10 मैचों में 23 विकेट लिए थे, जिसके बाद वे आईपीएल स्काउट्स की नजर में आए।

Yash Punja IPL Price | सस्ते पर बेस्ट खिलाड़ी हैं यश

राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें आईपीएल 2026 की नीलामी में महज 30 लाख रुपये के बेस प्राइस पर खरीदा था। पहले मैच में प्रदर्शन देखने के बाद क्रिकेट के जानकार कह रहे हैं कि ये सस्ते में बेस्ट हैं।

Yash Punja Family | यश पुंजा का परिवार

  • माता- ज्योति पुंजा
  • पिता- पुष्पक पुंजा
  • भाई- योधिन पुंजा (क्रिकेटर)

यश का परिवार मूल रूप से बेंगलुरु, कर्नाटक से जुड़ा है, लेकिन वे लंबे समय तक अबू धाबी (UAE) में रहे हैं। यश के पिता ने अपने दोनों बेटों को क्रिकेटर बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। यश के बड़े भाई योधिन पुंजा यूएई की राष्ट्रीय टीम के लिए खेल चुके हैं।

ये भी पढ़ें

Vaibhav Sooryavanshi Fitness : वैभव के फिटनेस कोच ने बताया, किस एक्सरसाइज और डाइट के दम पर मारते हैं चौके-छक्के
लाइफस्टाइल
Vaibhav Sooryavanshi, Vaibhav Sooryavanshi Fitness Coach, Vaibhav Sooryavanshi Diet, Vaibhav Sooryavanshi Exercise routine,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

आईपीएल 2016

Latest Cricket News

Published on:

20 Apr 2026 03:41 pm

Hindi News / Lifestyle News / Yash Punja IPL 2026 : मेडिकल की पढ़ाई छोड़ क्रिकेटर बना, 19 साल की उम्र, कौन है यश पुंजा?

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Matheesha Pathirana : “अकेले” 11 के बराबर! कौन है KKR का ये धाकड़ खिलाड़ी, संपत्ति भी बेशुमार-जीने का अंदाज सादा

Matheesha Pathirana, Matheesha Pathirana Today Match, Matheesha Pathirana Vs vaibhav suryavanshi,
लाइफस्टाइल

Sanjeev Arora ED Raid : 400 करोड़ से अधिक संपत्ति, इतने किलो सोना-चांदी, AAP नेता संजीव हैं इतने अमीर

Sanjeev Arora news, Sanjeev Arora ED Raid Latest News,
लाइफस्टाइल

FSSAI Guidelines Fruits: केमिकल से पके फल कितने खतरनाक? FSSAI की चेतावनी, जानिए पहचान और बचाव

FSSAI Guidelines Fruits
लाइफस्टाइल

Alia Bhatt Sister Engagement : आलिया भट्ट की बहन इंटरनेशनल तैराक से की सगाई, कौन है Ishaan Mehra?

Alia Bhatt Sister Engagement
लाइफस्टाइल

Cuckoo Moray Death : इस बीमारी से मरी थी बॉलीवुड की पहली आइटम गर्ल, इलाज के लिए भीख तक मांगी

Cuckoo Moray death reason, Cuckoo Moray husband, Cuckoo Moray and Helen,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.