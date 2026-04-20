Yash Punja IPL 2026 : मेडिकल की पढ़ाई छोड़ क्रिकेटर बना, 19 साल की उम्र, कौन है यश पुंजा?

Yash Punja IPL 2026 : रविवार 19 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स (RR Vs KKR) के बीच मुकाबले में एक नया चेहरा देखने को मिला। राजस्थान ने 19 साल के यश राज पुंजा को इंपैक्ट प्लेयर के रूप में वैभव सूर्यवंशी की जगह मौका दिया। कमाल देखिए, इस लड़के ने मौके पर चौका मारा और कल से चर्चा में बना हुआ है। चलिए जानते हैं, कौन है यश पुंजा (Yash Punja in RR), कैसे मेडिकल की पढ़ाई छोड़ क्रिकेट खेलने आया और परिवार में कौन-कौन है?