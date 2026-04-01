जयपुर में ‘सफाई सेवा मैराथन-2026’: एक दिन में 6000 टन कचरा साफ, 9000 कर्मचारी और 1500 गाड़ियां उतरीं मैदान में



9000 कर्मचारी, 1500 गाड़ियां, 7000 ट्रिप्स

इस महाअभियान में 9 हजार से अधिक अधिकारी-कर्मचारी सड़क पर उतरे। करीब 1500 वाहनों के जरिए 7000 ट्रिप्स लगाकर कचरे का निस्तारण किया गया। शहर के 60 से अधिक प्रमुख स्थानों पर गहन निरीक्षण हुआ और सैकड़ों ओपन कचरा डिपो साफ किए गए — खासतौर पर वे स्थान जहां नियमित कचरा उठाव नहीं हो पाता था।

आयुक्त ने खुद नापा 200 KM का रूट, 15 KM पैदल चले

आयुक्त ओम कसेरा सुबह 7 बजे से शाम तक लगातार फील्ड में डटे रहे। उन्होंने करीब 200 किलोमीटर का रूट कवर किया, जिसमें 15 किलोमीटर पैदल निरीक्षण भी शामिल रहा। मालवीय नगर से शुरू होकर रामबाग, एमआई रोड, हवामहल, गोविंद देव जी मंदिर, सांगानेर, मानसरोवर, झोटवाड़ा, विद्याधर नगर समेत शहर के कोने-कोने तक पहुंचे।

सफाई कर्मचारियों से सीधा संवाद कर उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें 'स्वच्छता योद्धा' के रूप में सम्मानित किया। आमजन और व्यापारियों से जमीनी फीडबैक भी लिया।