Jaipur: सिर्फ 8 मिनट में शटर तोड़कर मोबाइल शोरूम से 10 लाख के मोबाइल और नकदी ले उड़े चोर

Mobile showroom robbed in Sanganer: जयपुर। सांगानेर थाना क्षेत्र के रामदेव मार्केट स्थित एक मोबाइल दुकान में मकर संक्रांति की रात 5 चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। तीन नकाबपोश चोर दुकान का शटर तोड़कर अंदर घुसे और लाखों रुपए कीमत के मोबाइल फोन व नकद राशि चोरी कर ली। इस दौरान उनके दो साथी दुकान के बाहर आने-जाने वालों पर निगरानी रखते रहे। चोरों ने महज 8 मिनट में वारदात को अंजाम दिया।