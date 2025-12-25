25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

जयपुर

Army Day Parade: जयपुर बनेगा आर्मी के शौर्य का गवाह, 1.5 लाख लोगों के बैठकर देखने का किया जा रहा इंतजाम

जयपुर में पहली बार आयोजित होने जा रही आर्मी डे परेड को लेकर सेना के साथ साथ पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Lalit Tiwari

Dec 25, 2025

जयपुर। जयपुर में पहली बार आयोजित होने जा रही आर्मी डे परेड को लेकर सेना के साथ साथ पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं। 15 जनवरी को महल रोड पर होने वाले समारोह से पहले प्रताप नगर, रामनगरिया, शिवदासपुरा और आसपास के थाना क्षेत्रों में स्थित सोसायटी, मकानों और फ्लैटों में रहने वाले लोगों का सत्यापन किया गया है।

पुलिस ने पांच किलोमीटर के दायरे को संवेदनशील मानते हुए यह कदम उठाया है। जिससे कि किसी भी तरह का संदिग्ध व्यक्ति या अवांछित गतिविधि कार्यक्रम की सुरक्षा में बाधा न बने। सोसायटियों में रहने वाले मकान मालिकों और किराएदारों का रिकॉर्ड अपडेट कर लिया गया है। अब नए किराएदार रखने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है।

महल रोड पर तैयारियां भी तेज

सेना दिवस समारोह को लेकर एक महीने से महल रोड पर लगातार निर्माण और समतलीकरण का कार्य चल रहा है। जेसीबी, रोड रोलर, ट्रैक्टर और बुलडोजर के जरिए सड़क और परेड क्षेत्र तैयार किया जा रहा है। मिट्टी को समतल कर उस पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि परेड के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो। परेड के ट्रायल व परेड के दिन महल रोड पर यातायात भी बाधित रहेगा।


13 दिन, रोज तीन घंटे नहीं उड़ा पाएंगे पतंग


सेना दिवस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पांच किलोमीटर के दायरे में पतंग उड़ाने पर 2 जनवरी से 15 जनवरी तक प्रतिबंध रहेगा। एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉ. राजीव पचार के अनुसार सेना दिवस के दौरान परेड और फ्लाई-पास्ट के अभ्यास होंगे, जिनमें वायुसेना के विमान बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे।

उनके अनुसार 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 जनवरी को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक पतंग उड़ाना प्रतिबंधित रहेगा। वहीं 5, 7, 9, 11 और 13 जनवरी को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक रोक लागू रहेगी। 15 जनवरी को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

3 किलोमीटर लंबे रूट पर होगी परेड, पूरा शहर बनेगा गवाह


15 जनवरी को सुबह 9:30 बजे से जगतपुरा के महल रोड पर आर्मी परेड निकाली जाएगी। इसमें अलग-अलग रेजिमेंटल सेंटर्स का प्रतिनिधित्व करने वाली मार्चिंग टुकड़ियां मार्च पास्ट करेंगी। परेड में सेना के विमानों और हेलिकॉप्टरों का फ्लाई-पास्ट भी होगा। इसके साथ ही मिसाइलें, कई तरह के टैंक, वाहन पर सवार टुकड़ियां, उपकरण और मॉडर्न तकनीकों की श्रृंखला देखने को मिलेगी। परेड को डेढ लाख से अधिक लोग बैठकर देख सकेंगे।

दो दिन इसके ट्रायल भी होंगे। उसमें भी आमजन शामिल होग सकेंगे। इस परेड में नेपाल आर्मी का बैंड की भी प्रस्तुति होगी। इसी दिन शाम को एसएमएस स्टेडियम में शौर्य संध्या का आयोजन होगा। जिसमें इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित होंगे। इस कार्यक्रम में लाइट एंड साउंड शो, मार्शल आर्ट का प्रदर्शन और ड्रोन के करतब होंगे। इसमें पूर्व सैनिकों, उत्कष्ट सेवाएं देने वाले जवानों और वीरांगनों का सम्मान किया जाएगा।

ऑपरेशन सिंदूर के हथियार देख पाएंगे

8 से 12 जनवरी तक जयपुर के भवानी निकेतन ग्राउंड में सेना के आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी होगी। उसमें आमजन सेना में इस्तेमाल हो रहे हथियारों और तकनीक की जानकारी ले पाएंगे। खासबात है कि ऑपरेशन सिंदूर में उपयोग में लिए गए हथियारों को प्रदर्शित किया जाएगा। लाइव डेमो भी होगा।

Updated on:

25 Dec 2025 12:36 pm

Published on:

25 Dec 2025 12:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Army Day Parade: जयपुर बनेगा आर्मी के शौर्य का गवाह, 1.5 लाख लोगों के बैठकर देखने का किया जा रहा इंतजाम

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

