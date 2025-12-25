Army Day Parade: जयपुर बनेगा आर्मी के शौर्य का गवाह, 1.5 लाख लोगों के बैठकर देखने का किया जा रहा इंतजाम

सेना दिवस समारोह को लेकर एक महीने से महल रोड पर लगातार निर्माण और समतलीकरण का कार्य चल रहा है। जेसीबी, रोड रोलर, ट्रैक्टर और बुलडोजर के जरिए सड़क और परेड क्षेत्र तैयार किया जा रहा है। मिट्टी को समतल कर उस पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि परेड के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो। परेड के ट्रायल व परेड के दिन महल रोड पर यातायात भी बाधित रहेगा।