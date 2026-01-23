जयपुरिया अस्पताल में बड़ा बदलाव, अधीक्षक को हटाया

RUHS Hospital
जयपुर। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (आरयूएचएस) से संबंद्ध राजकीय जयपुरिया अस्पताल के अधीक्षक पद पर छह दिन पहले ही नियुक्त किए गए डॉ.राजाराम बासीरा को गुरुवार को पद से हटा दिया गया है। उनके स्थान पर जयपुरिया अस्पताल के ही रेडियोलॉजी विभाग के प्रमुख विशेषज्ञ डॉ.जीवराज सिंह को इस पद पर कार्य व्यवस्था के तहत नियुक्त किया गया है। चंद दिनों मे ही इस बदलाव को लेकर चिकित्सा शिक्षा विभाग में चर्चा है।
गौरतलब है कि आरयूएचएस को रिम्स बनाने की अधिसूचना जारी हो चुकी है। लेकिन अभी भी सरकारी आदेश आरयूएचएस के नाम से ही निकल रहे हैं। संशोधित आदेश के अनुसार डॉ.राजाराम को कार्य व्यवस्था के तहत ही लगाया गया था।
