जमवारामगढ़ मामला : परिवार को ₹23.5 लाख की आर्थिक मदद, एक सदस्य को नौकरी, पेंशन और बच्चों को मिलेगा पढ़ाई का पैसा

मामला उस समय तूल पकड़ गया जब विक्रम मीणा की बकरियां वन क्षेत्र में चली जाने पर वनकर्मियों ने कथित रूप से उससे मारपीट की और ₹1100 का चालान वसूला। इस दौरान विक्रम की पत्नी से भी अभद्रता की गई। घटना से आहत विक्रम शिकायत लेकर रायसर थाने पहुंचा, जहां उसकी बात अनसुनी कर दी गई। थाने से लौटने के बाद उसने पुलिस कंट्रोल रूम पर कॉल कर आत्महत्या की चेतावनी दी और कुछ देर बाद उसका शव पेड़ से लटका मिला। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव फैल था। परिजनों ने शव को एंबुलेंस में रखकर तीन दिन तक न्याय की मांग को लेकर धरना दिया।