तेज बारिश में भरभरा कर गिरा राजस्थान का सरकारी स्कूल भवन, ग्रामीणों ने रख दी ये मांग

Govt School Building Collapse: प्रदेश में चल रही लगातार बारिश ने एक बार फिर सरकारी स्कूल भवन की पोल खोल दी है। जमवारामगढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत लांगड़ियावास के ग्राम पालेड़ा स्थित बैनाड़ा ढाणी प्राथमिक विद्यालय का जर्जर भवन मंगलवार को तेज बारिश में भरभरा कर गिर पड़ा। यह भवन लंबे समय से जर्जर अवस्था में था। हालांकि कोई जानमाल की हानि नहीं हुई।