Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

तेज बारिश में भरभरा कर गिरा राजस्थान का सरकारी स्कूल भवन, ग्रामीणों ने रख दी ये मांग

Rajasthan News: स्कूल भवन की लगभग एक माह पहले ही एक दीवार गिर गई थी, जिसके बाद 27 जुलाई से भवन सील कर दिया था। वर्तमान में स्कूल पास ही स्थित मंदिर में संचालित करना पड़ रहा है।

जयपुर

Akshita Deora

Sep 03, 2025

फोटो: पत्रिका

Govt School Building Collapse: प्रदेश में चल रही लगातार बारिश ने एक बार फिर सरकारी स्कूल भवन की पोल खोल दी है। जमवारामगढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत लांगड़ियावास के ग्राम पालेड़ा स्थित बैनाड़ा ढाणी प्राथमिक विद्यालय का जर्जर भवन मंगलवार को तेज बारिश में भरभरा कर गिर पड़ा। यह भवन लंबे समय से जर्जर अवस्था में था। हालांकि कोई जानमाल की हानि नहीं हुई।

मंदिर में हो रहा संचालित

स्कूल भवन की लगभग एक माह पहले ही एक दीवार गिर गई थी, जिसके बाद 27 जुलाई से भवन सील कर दिया था। वर्तमान में स्कूल पास ही स्थित मंदिर में संचालित करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द नए भवन का निर्माण कराया जाए।

ये भी पढ़ें

Roof Collapsed: अब राजस्थान में यहां भरभराकर गिरी सरकारी स्कूल भवन की छत, झालावाड़ जैसे हादसे के बाद भी नहीं चेता प्रशासन
भरतपुर
image

नए भवन के प्रयास

सूचना के के बाद निरीक्षण किया। पूरी तरह जर्जर अवस्था में हैं। बारिश के कारण स्कूल पूरी तरह वह गया है। नए भवन के प्रयास जारी हैं।

बिमला देवी मीणा, सरपंच ग्राम पंचायत, लांगड़ियावास

फोटो: पत्रिका

विभाग को दे रखी सूचना

स्कूल भवन जर्जर होने की सूचना विभाग को दे रखी है। बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल को पास ही एक मंदिर में शिफ्ट करा रखा हैं।

अनीता शर्मा, सीबीईओ, ब्लॉक जमवारामगढ़

ये भी पढ़ें

Jhalawar School Collapse: चार बहनों में इकलौते भाई की उठी अर्थी तो फूट-फूटकर रो पड़ी बहनें, बोली ‘अब किसको बांधेंगे राखी…?’
झालावाड़
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Sept 2025 08:21 am

Published on:

03 Sept 2025 08:05 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / तेज बारिश में भरभरा कर गिरा राजस्थान का सरकारी स्कूल भवन, ग्रामीणों ने रख दी ये मांग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट