तेज बारिश में भरभरा कर गिरा राजस्थान का सरकारी स्कूल भवन, ग्रामीणों ने रख दी ये मांग

Govt School Building Collapse: प्रदेश में चल रही लगातार बारिश ने एक बार फिर सरकारी स्कूल भवन की पोल खोल दी है। जमवारामगढ़ ब्लॉक की ग्राम पंचायत लांगड़ियावास के ग्राम पालेड़ा स्थित बैनाड़ा ढाणी प्राथमिक विद्यालय का जर्जर भवन मंगलवार को तेज बारिश में भरभरा कर गिर पड़ा। यह भवन लंबे समय से जर्जर अवस्था में था। हालांकि कोई जानमाल की हानि नहीं हुई।
स्कूल भवन की लगभग एक माह पहले ही एक दीवार गिर गई थी, जिसके बाद 27 जुलाई से भवन सील कर दिया था। वर्तमान में स्कूल पास ही स्थित मंदिर में संचालित करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द नए भवन का निर्माण कराया जाए।
सूचना के के बाद निरीक्षण किया। पूरी तरह जर्जर अवस्था में हैं। बारिश के कारण स्कूल पूरी तरह वह गया है। नए भवन के प्रयास जारी हैं।
बिमला देवी मीणा, सरपंच ग्राम पंचायत, लांगड़ियावास
स्कूल भवन जर्जर होने की सूचना विभाग को दे रखी है। बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल को पास ही एक मंदिर में शिफ्ट करा रखा हैं।
अनीता शर्मा, सीबीईओ, ब्लॉक जमवारामगढ़