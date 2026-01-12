Jaipur Forecast: जयपुर में मौसम रहेगा साफ,धीरे-धीरे बढ़ेगा तापमान, अगले सात दिन आसमान साफ, ठंड में हल्की नरमी के संकेत

शहर में छाया कोहरा नाहरगढ़ से लिया यह दृश्य
Jaipur Weather: जयपुर. शहर में आगामी दिनों में मौसम शुष्क और मुख्यतः साफ बना रहेगा। मौसम केंद्र जयपुर द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 11 जनवरी से 17 जनवरी 2026 तक आसमान साफ रहने की संभावना है, जिससे लोगों को ठंड के साथ-साथ हल्की धूप का भी आनंद मिलेगा।
11 जनवरी को अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि देखने को मिलेगी। 12 और 13 जनवरी को अधिकतम तापमान 22 से 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। 14 जनवरी को न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट आकर 8 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि दिन का तापमान 23 डिग्री के करीब रहेगा।
15 से 17 जनवरी के बीच मौसम और अनुकूल रहेगा। इन दिनों अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक पहुंच सकता है और न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। साफ मौसम के चलते सुबह हल्की ठंड बनी रह सकती है, लेकिन दिन में धूप राहत देगी।
|दिनांक
|मौसम का अनुमान
|अधिकतम तापमान (°C)
|न्यूनतम तापमान (°C)
|11.01.2026
|आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना
|21
|8
|12.01.2026
|आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना
|22
|9
|13.01.2026
|आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना
|23
|9
|14.01.2026
|आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना
|23
|8
|15.01.2026
|आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना
|23
|10
|16.01.2026
|आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना
|25
|10
|17.01.2026
|आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना
|25
|11
मौसम विभाग ने नागरिकों को सुबह-शाम हल्के गर्म कपड़े पहनने और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी है। साफ मौसम से पर्यटन, आवागमन और दैनिक गतिविधियों में भी सुगमता रहेगी।
