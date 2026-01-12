Jaipur Forecast: जयपुर में मौसम रहेगा साफ,धीरे-धीरे बढ़ेगा तापमान, अगले सात दिन आसमान साफ, ठंड में हल्की नरमी के संकेत

Jaipur Weather: जयपुर. शहर में आगामी दिनों में मौसम शुष्क और मुख्यतः साफ बना रहेगा। मौसम केंद्र जयपुर द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 11 जनवरी से 17 जनवरी 2026 तक आसमान साफ रहने की संभावना है, जिससे लोगों को ठंड के साथ-साथ हल्की धूप का भी आनंद मिलेगा।

11 जनवरी को अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि देखने को मिलेगी। 12 और 13 जनवरी को अधिकतम तापमान 22 से 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। 14 जनवरी को न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट आकर 8 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि दिन का तापमान 23 डिग्री के करीब रहेगा।