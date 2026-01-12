12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Forecast: जयपुर में मौसम रहेगा साफ,धीरे-धीरे बढ़ेगा तापमान, अगले सात दिन आसमान साफ, ठंड में हल्की नरमी के संकेत

Clear Sky Forecast: जयपुर में साफ रहेगा मौसम, तापमान में धीरे-धीरे होगी बढ़ोतरी। सर्द सुबह और खिली धूप का संगम, जयपुरवासियों को मिलेगी राहत।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Jan 12, 2026

jaipur weather

शहर में छाया कोहरा नाहरगढ़ से लिया यह दृश्य

Jaipur Weather: जयपुर. शहर में आगामी दिनों में मौसम शुष्क और मुख्यतः साफ बना रहेगा। मौसम केंद्र जयपुर द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 11 जनवरी से 17 जनवरी 2026 तक आसमान साफ रहने की संभावना है, जिससे लोगों को ठंड के साथ-साथ हल्की धूप का भी आनंद मिलेगा।
11 जनवरी को अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि देखने को मिलेगी। 12 और 13 जनवरी को अधिकतम तापमान 22 से 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। 14 जनवरी को न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट आकर 8 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि दिन का तापमान 23 डिग्री के करीब रहेगा।

15 से 17 जनवरी के बीच मौसम और अनुकूल रहेगा। इन दिनों अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक पहुंच सकता है और न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। साफ मौसम के चलते सुबह हल्की ठंड बनी रह सकती है, लेकिन दिन में धूप राहत देगी।

जयपुर शहर मौसम पूर्वानुमान तालिका

दिनांकमौसम का अनुमानअधिकतम तापमान (°C)न्यूनतम तापमान (°C)
11.01.2026आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना218
12.01.2026आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना229
13.01.2026आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना239
14.01.2026आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना238
15.01.2026आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना2310
16.01.2026आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना2510
17.01.2026आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना2511

मौसम विभाग ने नागरिकों को सुबह-शाम हल्के गर्म कपड़े पहनने और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी है। साफ मौसम से पर्यटन, आवागमन और दैनिक गतिविधियों में भी सुगमता रहेगी।

ये भी पढ़ें

Rural Development: ‘रास्ता खोलो अभियान’ से बड़ी राहत, 14 माह में 1500 से अधिक मार्ग हुए पुनः चालू
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Jan 2026 10:51 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Forecast: जयपुर में मौसम रहेगा साफ,धीरे-धीरे बढ़ेगा तापमान, अगले सात दिन आसमान साफ, ठंड में हल्की नरमी के संकेत

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर में कर्मचारी महासंघ ने निकाली रैली, सड़कों पर उतरे कर्मचारी, किया शक्ति प्रदर्शन, सरकार को दी चेतावनी

PATRIKA PHOTO
जयपुर

FMCG : खाद्य अपव्यय: भारत के फूड व एफएमसीजी उद्योग के सामने खड़ा बड़ा संकट

जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में स​ब्जियों के दामों में गिरावट, टमाटर-मिर्ची हो रहे सस्ते, आलू भी बिका रहा सस्ता

जयपुर

Farmer Welfare: किसान और पशुपालक राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़, बजट में मिलेगा बड़ा समर्थन

जयपुर

Emergency Landing: दिल्ली से विजयवाड़ा जा रहे एयर इंडिया के विमान की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, जानें पूरा मामला

Air-India-aircraft-emergency-landing
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.