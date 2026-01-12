12 जनवरी 2026,

Jaipur: रात के अंधेरे में मिट्टी माफिया बेखौफ, महिलाओं ने पुलिस टीम पर किया पथराव, 6 आरोपी अरेस्ट

Soil mafia active in Jaipur: जयपुर। जिले के बस्सी थाना क्षेत्र में अवैध खनन लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले जहां क्षेत्र में केवल पत्थरों का अवैध खनन होता था, वहीं अब मिट्टी का खनन भी जोरों पर है।

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Jan 12, 2026

बस्सी पुलिस थाने में खड़ी जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली, पत्रिका फोटो

बस्सी पुलिस थाने में खड़ी जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली, पत्रिका फोटो

Soil mafia active in Jaipur: जयपुर। जिले के बस्सी थाना क्षेत्र में अवैध खनन लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले जहां क्षेत्र में केवल पत्थरों का अवैध खनन होता था, वहीं अब मिट्टी का खनन भी जोरों पर है। जटवाड़ा गांव में अवैध मिट्टी खनन की सूचना पर पहुंची थाना पुलिस के साथ खनन माफिया ने मारपीट कर दी। महिलाएं भी पुलिस पर हमला करने में पीछे नहीं रहीं। हालांकि पुलिस ने तीन महिलाओं समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

मोटी कमाई का जरिया बना मिट्टी खनन

सूत्रों के अनुसार जयपुर के नजदीक होने के कारण बस्सी उपखंड क्षेत्र में मिट्टी की भारी मांग है। इसी का फायदा उठाकर खनन माफिया रात के अंधेरे में चरागाह, नदी और नालों से अवैध खनन कर रहे हैं। एक ट्रॉली मिट्टी एक हजार से 1500 रुपए में बेची जा रही है।

कॉलोनाइजर और भूमाफिया भी शामिल

अवैध रूप से निकाली गई मिट्टी का उपयोग भूमाफिया और कॉलोनाइजर उबड़-खाबड़ जमीनों को समतल करने, अवैध कॉलोनियां बसाने, ईंट भट्टों और मकानों में भरत के काम में कर रहे हैं। बढ़ती मांग के चलते मिट्टी की कीमत भी लगातार बढ़ रही है। लगातार हो रहे अवैध खनन से पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन माफिया कार्रवाई से बेखौफ नजर आ रहे हैं।

सूचना पर पहुंची थी पुलिस

थाना प्रभारी धर्मेन्द्र शर्मा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि जटवाड़ा क्षेत्र में नदी से अवैध रूप से मिट्टी का खनन किया जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहां दो से तीन जेसीबी मशीनें और ट्रैक्टर-ट्रॉलियां मिट्टी भरते हुए मिलीं। पुलिस की गाड़ी देखते ही जेसीबी और ट्रैक्टर चालक वाहन लेकर अलग-अलग दिशाओं में फरार हो गए। किशना पटेल की ढाणी के पास एक ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक वाहन छोड़कर भाग गया। पुलिस टीम पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

जब पुलिस रात के समय ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर थाने ले जाने लगी, तभी मौके पर पहुंचे आठ-दस लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट कर दी। इसके बावजूद पुलिस ने साहस दिखाते हुए ट्रैक्टर-ट्रॉली को कब्जे में लेकर जटवाड़ा पुलिस चौकी में खड़ा कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जटवाड़ा निवासी गिर्राज चौधरी, हरिराम जाट, मुकेश कुमार जाट, उगंता, प्रभुदेवी और मधु देवी को गिरफ्तार किया।

Published on:

12 Jan 2026 10:07 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: रात के अंधेरे में मिट्टी माफिया बेखौफ, महिलाओं ने पुलिस टीम पर किया पथराव, 6 आरोपी अरेस्ट

