Jaipur: रात के अंधेरे में मिट्टी माफिया बेखौफ, महिलाओं ने पुलिस टीम पर किया पथराव, 6 आरोपी अरेस्ट

थाना प्रभारी धर्मेन्द्र शर्मा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि जटवाड़ा क्षेत्र में नदी से अवैध रूप से मिट्टी का खनन किया जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहां दो से तीन जेसीबी मशीनें और ट्रैक्टर-ट्रॉलियां मिट्टी भरते हुए मिलीं। पुलिस की गाड़ी देखते ही जेसीबी और ट्रैक्टर चालक वाहन लेकर अलग-अलग दिशाओं में फरार हो गए। किशना पटेल की ढाणी के पास एक ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक वाहन छोड़कर भाग गया। पुलिस टीम पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।