Emergency Landing: दिल्ली से विजयवाड़ा जा रहे एयर इंडिया के विमान की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, जानें पूरा मामला

Air India flight Emergency Landing: जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार सुबह एयर इंडिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी।

जयपुर

image

Anil Prajapat

Jan 12, 2026

Air-India-aircraft-emergency-landing

एयर इंडिया प्लेन। पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार सुबह एयर इंडिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। दरअसल, एयर इंडिया का यह विमान दिल्ली से विजयवाड़ा जा रहा था। तभी विमान में सवार एक यात्री की तबीयत बिगड़ गई। ऐसे में विमान की सुबह करीब 7 बजे इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई।

जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया का विमान AI-2571 दिल्ली से विजयवाड़ा जा रहा था। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही एक यात्री को सांस लेने में परेशानी होने लगी। केबिन क्रू ने तुरंत प्राथमिक स्तर पर सहायता देने की कोशिश की, लेकिन यात्री की हालत में सुधार नहीं होने पर पायलट को इसकी जानकारी दी गई। इसके बाद विमान को नजदीकी एयरपोर्ट पर उतारने का फैसला लिया गया।

जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग

विमान जयपुर के काफी नजदीक था, इसलिए पायलट ने जयपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क कर इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी। एटीसी ने तुरंत अनुमति देते हुए मेडिकल इमरजेंसी की सूचना संबंधित एजेंसियों को दी। सूचना मिलते ही एयरपोर्ट पर मेडिकल टीम और एम्बुलेंस को अलर्ट कर दिया गया।

यात्री को अस्पताल में कराया भर्ती

विमान के रनवे पर उतरते ही उसे टैक्सी-वे पर ले जाया गया, जहां पहले से मौजूद मेडिकल टीम ने यात्री को विमान से उतारकर प्राथमिक उपचार दिया। इसके बाद यात्री को एम्बुलेंस के जरिए जवाहर सर्किल क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि फिलहाल यात्री की हालत स्थिर है और डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी है। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद यात्री को उतारने की प्रक्रिया पूरी होने पर विमान को विजयवाड़ा के लिए रवाना कर दिया गया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शहर की खबरें:

Updated on:

Published on:

बड़ी खबरें

ट्रेंडिंग

