Emergency Landing: दिल्ली से विजयवाड़ा जा रहे एयर इंडिया के विमान की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, जानें पूरा मामला

विमान के रनवे पर उतरते ही उसे टैक्सी-वे पर ले जाया गया, जहां पहले से मौजूद मेडिकल टीम ने यात्री को विमान से उतारकर प्राथमिक उपचार दिया। इसके बाद यात्री को एम्बुलेंस के जरिए जवाहर सर्किल क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि फिलहाल यात्री की हालत स्थिर है और डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी है। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद यात्री को उतारने की प्रक्रिया पूरी होने पर विमान को विजयवाड़ा के लिए रवाना कर दिया गया।