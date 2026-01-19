जयपुर के सांगानेर क्षेत्र में 248 करोड़ से बिछाई जाएगी ड्रेनेज लाइन, जेडीए ने दी स्वीकृति

जयपुर। सांगानेर क्षेत्र में ड्रेनेज लाइन के कार्य को मंजूरी मिल गई। सोमवार को जेडीसी सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में मंथन सभागार में पब्लिक वक्र्स कमेटी (पीडब्ल्यूसी) की बैठक में मुहर लगी। इस क्षेत्र मेें 248.00 करोड़ रुपए से ड्रेनेज लाइन बिछाने का काम होगा। बैठक में 287 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत किए गए। वैशाली नगर में चौराहों के सौंदर्यीकरण के लिए 3.19 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा जेडीए क्षेत्र में एचटी और एलटी लाइन की शिफ्ट करने और विकास कार्यों के लिए 13.43 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।



