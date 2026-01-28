जयपुर में ट्रैफिक सुधार की बड़ी पहल…अब विशेषज्ञ तय करेंगे यातायात प्रोजेक्ट, एआई से बनेगा स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम

जयपुर। जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम, सुरक्षित और भविष्य के अनुरूप बनाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने बड़ा कदम उठाया है। जयपुर विकास आयुक्त सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में मंथन सभागार में ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड (TCB) की उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें ट्रैफिक सुधार से जुड़े कई दूरगामी निर्णय लिए गए।
बैठक में स्पष्ट किया गया कि अब शहर में कोई भी यातायात परियोजना बेतरतीब ढंग से नहीं होगी। सभी फैसले वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ट्रैफिक विशेषज्ञों की राय और तकनीकी अध्ययन के आधार पर लिए जाएंगे। इसके लिए जेडीए को ट्रैफिक एक्सपर्ट की सेवाएं लेने और देश के अन्य शहरों के सफल ट्रैफिक मॉडल का अध्ययन करने के निर्देश दिए गए हैं।
पार्किंग, जंक्शन सुधार और सड़कचौड़ीकरण पर फोकस
बैठक में शहर की सड़कों को केवल आवागमन का माध्यम नहीं, बल्कि अर्बन कॉरिडोर के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया। सड़क चौड़ीकरण, जंक्शन सुधार के साथ-साथ सौंदर्यीकरण की भी योजना बनाई जाएगी।
महल रोड पर ट्रैफिक दबाव का विश्लेषण कर सांगानेर फ्लाईओवर के नीचे यू-टर्न सुविधा विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसकी डिजाइन विशेषज्ञ तय करेंगे।
पार्किंग व्यवस्था होगी सख्त
व्यावसायिक इमारतों में पार्किंग के लिए आरक्षित स्थानों से अतिक्रमण हटाया जाएगा।
पीक आवर्स में पार्किंग शुल्क बढ़ाने और अलग-अलग क्षेत्रों के लिए विशेष पार्किंग नीति तैयार करने के निर्देश नगर निगम को दिए गए हैं।
निजी बसों के लिए खाली भूखंड चिन्हित कर उचित दरों पर पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
पैदल यात्रियों, सार्वजनिक परिवहन और पर्यावरण पर जोर
पैदल यात्रियों और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने पर सहमति बनी
बस स्टॉप्स को चौराहों से उचित दूरी पर स्थापित किया जाएगा
अनधिकृत बस स्टॉप पर निगरानी के लिए कैमरे लगाए जाएंगे
स्कूलों के सामने बने डिवाइडर कट्स केवल स्कूल टाइम में ही खोले जाएंगे
ये भी होगा
-फुट ओवर ब्रिज के उपयोग और लिफ्ट सुविधा वाले कॉरिडोर पर सर्वे कराने का निर्णय लिया गया
- पर्यावरण संरक्षण के तहत ग्रीन जंक्शन विकसित करने और मीडियन्स पर पौधारोपण की योजना भी बनाई जाएगी।
एआई से बनेगा स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम
बैठक में ट्रैफिक प्रबंधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और आधुनिक तकनीक के उपयोग, वन-वे ट्रैफिक के लिए एसओपी बनाने और स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम विकसित करने पर भी चर्चा हुई।
जेडीए की अधिकृत ट्रैफिक मैनेजमेंट कंसलटेंट फर्म द्वारा महल रोड को अर्बन रोड कॉरिडोर के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित करने का प्रस्तुतीकरण दिया गया। इसमें प्रमुख चौराहों पर राइट टर्न बंद करने की योजना पर विचार किया गया।
