जयपुर में ट्रैफिक सुधार की बड़ी पहल…अब विशेषज्ञ तय करेंगे यातायात प्रोजेक्ट, एआई से बनेगा स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम

पार्किंग व्यवस्था होगी सख्त

व्यावसायिक इमारतों में पार्किंग के लिए आरक्षित स्थानों से अतिक्रमण हटाया जाएगा।

पीक आवर्स में पार्किंग शुल्क बढ़ाने और अलग-अलग क्षेत्रों के लिए विशेष पार्किंग नीति तैयार करने के निर्देश नगर निगम को दिए गए हैं।

निजी बसों के लिए खाली भूखंड चिन्हित कर उचित दरों पर पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।





पैदल यात्रियों, सार्वजनिक परिवहन और पर्यावरण पर जोर

पैदल यात्रियों और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने पर सहमति बनी

बस स्टॉप्स को चौराहों से उचित दूरी पर स्थापित किया जाएगा

अनधिकृत बस स्टॉप पर निगरानी के लिए कैमरे लगाए जाएंगे

स्कूलों के सामने बने डिवाइडर कट्स केवल स्कूल टाइम में ही खोले जाएंगे