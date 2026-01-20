20 जनवरी 2026,

जयपुर में JDA का बड़ा एक्शन: अवैध कॉलोनी पूरी तरह ध्वस्त, सड़क से हटाए अतिक्रमण

,जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने मंगलवार को अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के दो अलग-अलग जोन में अवैध कॉलोनी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। वहीं, महत्वपूर्ण सड़क परियोजना में बाधा बन रहे अतिक्रमण भी हटाए गए।

Ashwani Kumar

Jan 20, 2026

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने मंगलवार को अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। शहर के दो अलग-अलग जोन में अवैध कॉलोनी को पूरी तरह ध्वस्त कर किया। साथ ही जगतपुरा में सड़क परियोजना में बाधा बन रहे अतिक्रमण भी हटाए।

आरओबी योजना के तहत सड़क हुई अतिक्रमण मुक्त
जोन-09 क्षेत्र में जगतपुरा सीबीआई फाटक से 07 नंबर चौराहा की ओर जाने वाली 160 फीट चौड़ीसड़क पर प्रस्तावित आरओबी (रेल ओवर ब्रिज) योजना के तहत कार्रवाई की गई। इस दौरान करीब 1 किलोमीटर क्षेत्र में फैले अतिक्रमण हटाए गए। JDA की प्रवर्तन टीम ने मौके पर पहुंचकर 8 पक्की दुकानें, 2 टीनशेड ढाबे, बाउंड्री वॉल, चबूतरे को जेसीबी मशीनों की मदद से ध्वस्त किया। इस कार्रवाई के बाद सड़क की सीमा को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया।

कालवाड़ रोड पर अवैध कॉलोनी का प्रयास नाकाम
जोन-12 क्षेत्र में कालवाड़ रोड, ग्राम मुंडोता में करीब 5 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बसाई जा रही नवीन अवैध कॉलोनी को प्रारंभिक स्तर पर ही ध्वस्त कर दिया गया। यह कॉलोनी बिना JDA की स्वीकृत बिना भू-रूपांतण मिट्टी व ग्रेवल सड़कें बनाकर प्लॉटों की बाउंड्रीवाल कर बसाई जा रही थी।

पुलिस व JDA का संयुक्त अभियान
यह कार्रवाई महानिरीक्षक पुलिस राहुल कोटोकी के निर्देशन में, स्थानीय पुलिस थाना रामनगरिया के सहयोग से की गई। JDA अधिकारियों ने साफ किया कि अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमणों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

