जयपुर में JDA का बड़ा एक्शन: अवैध कॉलोनी पूरी तरह ध्वस्त, सड़क से हटाए अतिक्रमण

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने मंगलवार को अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। शहर के दो अलग-अलग जोन में अवैध कॉलोनी को पूरी तरह ध्वस्त कर किया। साथ ही जगतपुरा में सड़क परियोजना में बाधा बन रहे अतिक्रमण भी हटाए।



आरओबी योजना के तहत सड़क हुई अतिक्रमण मुक्त

जोन-09 क्षेत्र में जगतपुरा सीबीआई फाटक से 07 नंबर चौराहा की ओर जाने वाली 160 फीट चौड़ीसड़क पर प्रस्तावित आरओबी (रेल ओवर ब्रिज) योजना के तहत कार्रवाई की गई। इस दौरान करीब 1 किलोमीटर क्षेत्र में फैले अतिक्रमण हटाए गए। JDA की प्रवर्तन टीम ने मौके पर पहुंचकर 8 पक्की दुकानें, 2 टीनशेड ढाबे, बाउंड्री वॉल, चबूतरे को जेसीबी मशीनों की मदद से ध्वस्त किया। इस कार्रवाई के बाद सड़क की सीमा को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया।