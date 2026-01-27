जेडीए की बड़ी कार्रवाई: 9.5 बीघा भूमि पर बनी दो अवैध कॉलोनियां ध्वस्त

कालवाड़ रोड स्थित ग्राम माचवां में आठ बीघा कृ​षि भूमि पर बिना अनुमति और बिना भू-रूपांतरण के मिट्टी-ग्रेवल सड़कें व अन्य निर्माण कर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थीं। इसके बाद प्रवर्तन दस्ते ने जेसीबी और मजदूरों की सहायता से प्रारंभिक स्तर पर ही कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया।