जेडीए की बड़ी कार्रवाई: 9.5 बीघा भूमि पर बनी दो अवैध कॉलोनियां ध्वस्त

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जोन-12 में करीब 9.5 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर विकसित की जा रही दो नवीन अवैध कॉलोनियों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।
कालवाड़ रोड स्थित ग्राम माचवां में आठ बीघा कृषि भूमि पर बिना अनुमति और बिना भू-रूपांतरण के मिट्टी-ग्रेवल सड़कें व अन्य निर्माण कर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थीं। इसके बाद प्रवर्तन दस्ते ने जेसीबी और मजदूरों की सहायता से प्रारंभिक स्तर पर ही कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया।
इसी तरह माचवां क्षेत्र में 1.5 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही दूसरी अवैध कॉलोनी को भी ध्वस्त किया गया। दोनों ही मामलों में जेडीए की किसी प्रकार की स्वीकृति या अनुमोदन नहीं लिया गया था।
इसके अलावा जोन-2 और जोन-6 के अंतर्गत सीकर रोड पर शर्मा ढाबा और खंडेलवाल ढाबा के सामने सड़क सीमा में किए गए अतिक्रमण हटाए गए।
